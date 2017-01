Anthony Bennett – zwolniony z NBA, zagra w Eurolidze

Numer 1 draftu z 2013 roku będzie grał w Fenerbahce, finaliście Euroligi z poprzednich rozgrywek. To już drugi nr 1 draftu do NBA, który w tym sezonie trafia do Europy.

Od początku rozgrywek graczem Baskonii Vitoria jest Andrea Bargnani, którego w 2006 roku z pierwszym numerem wybrali Toronto Raptors. 31-letni Włoch ma kłopoty z kontuzjami, opuszczał mecze ze względu na urazy łydki i kolana – w Eurolidze notuje średnio 12,0 punktu oraz 2,4 zbiórki, w ACB ma bardzo podobne 12,0 oraz 2,9.

Czego spodziewać się po Anthonym Bennetcie? Zupełnie nie wiadomo. W NBA niespełna 24-letni obecnie Kanadyjczyk zupełnie się nie sprawdził, w Cavaliers, Timberwolves, Raptors i Nets zdobywał średnio ledwie 4,4 punktu oraz 3,1 zbiórki w 151 meczach. Grał po prostu słabo, 9 stycznia został zwolniony przez klub z Brooklynu.

W Fenerbahce, które jest liderem ligi tureckiej, a w Eurolidze zajmuje piątą pozycję (bilans 10-7), Bennett rozszerzy rotację pod koszem – dołączy do Jana Vesely’ego, Ekpe Udoha i Pero Anticia. W zespole Żeljko Obradovicia jest także jeszcze inny były gracz NBA – Luigi Datome.

