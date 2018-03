Anthony Davis – 10 bloków na urodziny

Triple – double w oparciu o bloki? Można i tak. Anthony Davis w swoje 25 urodziny zaliczył kolejny niezwykły występ w tym sezonie. Pelicans przegrali jednak 99:116 z Jazz.

Niedzielnych urodzin (rocznik 1994) nie udało się uczcić wygraną – Pelicans przegrali drugi mecz z rzędu. Ale ich lider znów zadziwiał, tym razem dokonując niezwykłych rzeczy w obronie. Skończył mecz z dorobkiem 25 punktów, 11 zbiórek, 3 asyst i aż 10 bloków. To było jego pierwsze w karierze triple – double i od razu takie nietypowe.

Anthony Davis jest obecnie trzecim strzelcem NBA (27.2 pkt. na mecz), siódmym zbierającym (11.1) i najlepiej blokującym całej ligi – ze średnią 2.41 bloku na spotkanie. Pelicans wygrali 8 z ostatnich 10 meczów i z bilansem 38-28 są na zaskakująco wysokim, czwartym miejscu na Zachodzie.

W urodzinowy wieczór Davis na boisku robił takie rzeczy:

