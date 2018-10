Anthony Davis jak w playoff – 36 punktów! (WIDEO)

Niektórzy nawet preseason traktują śmiertelnie poważnie. Anthony Davis w meczu z Rapors zanotował aż 36 punktów i 15 zbiórek, pokazując, że zapowiedzi o walce o nagrodę MVP nie były tylko przechwałkami.

Pelicans przegrali, ostatni przed sezonem, test z Raptors 119:134, ale ich lider, Anthony Davis dał kibicom w Nowym Orleanie powody do optymizmu. Pokazał już formę ze środka sezonu – trafił świetne 13/18 z gry (72%) i skończył mecz z rewelacyjną linijką statystycną: 36 punktów, 15 zbiórek, 3 asysty, 2 przechwyty i 4 bloki.

Toronto Raptors wygrali jednak to spotkanie, dzięki lepszej grze w ostatniej kwarcie, którą wygrali 10 oczkami. I wygrali, choć ich kluczowi gracze (Kawhi Leonard, Kyle Lowry i Jonas Valanciunas) odpoczywali – statystyki z meczu TUTAJ >>.

Ale fragmenty z meczu warto obejrzeć już dla samych popisów Anthony’ego Davisa.

