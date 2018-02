Anthony Davis – co za mecz, co za seria!

To jeden z najlepszych indywidualnych występów w historii NBA, a Pelicans wygrali już 6 ostatnich meczów, dzięki takim cudom Davisa. W meczu z Suns zanotował 53 punkty, 18 zbiórek i 5 bloków.

New Orleans Pelicans pokonali Suns 125:116, a Anthony Davis w 39 minut na parkiecie trafił 16 z 29 rzutów z gry oraz 21/26 wolnych. Do 53 punktów dodał 18 zbiórek, 3 asysty, 5 bloków i przechwyt.

Próbując bronić przeciwko niemu, za faule boisko musiało opuścić aż 3 podkoszowych graczy Suns.

Pelicans wygrali 6 meczów z rzędu, a Davis notuje w trakcie tej serii statystyki na poziomie 41.5 punktu, 15 zbiórek i 3.2 bloku na mecz! Faktycznie gra za siebie i za kontuzjowanego DeMarcusa Cousinsa jednocześnie.

Ostatniej nocy na boisku wyczyniał takie rzeczy:

