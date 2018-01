Anthony Davis – monstrualny mecz w Nowym Jorku

Takiego występu w MSG nie powstydziłby się kiedyś sam Michael Jordan. Anthony Davis zanotował aż 48 punktów i 17 zbiórek, a jego New Orleans Pelicans wygrali po dogrywce z Knicks 123:118.

Anthony’emu Davisowi zwykle dobrze gra się w Madison Square Garden – zdobywał po przynajmniej 35 punktów w każdym z ostatnich trzech meczów. W niedzielę zaliczył zdecydowanie najlepszy występ, pomagając swoje drużynie odrobić 19 puntów straty z końcówki trzeciej kwarty.

Anthony był w takiej formie, że do kosza czyściutko wpadł nawet jego rzut przez całe boisko na zakończenie trzeciej kwarty (jest na filmiku poniżej). Niestety, rzucał już po syrenie i punkty nie mogły być zaliczone.

W całym meczu lider Pelicans spędził na boisku aż 50 minut, trafił 17 z 30 rzutów z gry (57%). Uzbierał niesamowite 48 punktów, 17 zbiórek, 4 przechwyty i 3 bloki.

To jeden z najlepszych występów zawodników gości w historii słynnej nowojorskiej hali. Poprzednim zawodnikiem, który uzbierał tu minimum 45 punktów i 15 zbiórek był… David Robinson w 1995 roku.

Show Anthony’ego Davisa wyglądał tak: