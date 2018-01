Anthony Davis podbił wschód – 93 punkty i 33 zbiórki

Tylko on i Charles Barkley potrafili zdobyć ponad 45 punktów i 15 zbiórek w dwóch spotkaniach z rzędu w trzech ostatnich dekadach. Anthony Davis w niedzielę miał 48 punktów i 17 zbiórek w Nowym Jorku, a we wtorek 45 punktów i 16 zbiórek w Bostonie.

Trapią go w tym sezonie drobne urazy, czasem opuszcza mecze, ale jak gra, to zdarza mu się wymiatać i dominować – pokazał to w dwóch ostatnich meczach i to nie byle gdzie! Nowy Jork i Boston, niezależnie od aktualnej siły ich drużyn, to świetne okno wystawowe, występy w tych miastach zawsze są bardziej nagłośnione.

No i Anthony Davis spisał się w nich doskonale – w Nowym Jorku miał 17/30 z gry, a do 48 punktów i 17 zbiórek dodał 4 przechwyty i 3 bloki. W Bostonie trafił 16 z 34 rzutów, a oprócz 45 punktów i 16 zbiórek miał też 2 asysty i 2 bloki. A New Orleans Pelicans wygrali oba spotkania i po serii trzech zwycięstw mają bilans 23-20 i szóste miejsce na Zachodzie NBA.

A Davis (w sezonie średnio 26,7 punktu oraz 10,5 zbiórki, 56 proc. skuteczności z gry) grał w tych spotkaniach tak:

