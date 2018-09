Anthony Davis – z nowym agentem pofrunie do Lakers?

Największa gwiazda New Orleans Pelicans – Anthony Davis – zmienił w weekend swojego agenta. Podkoszowego reprezentuje teraz Rich Paul z agencji Klutch Sports, czyli agent m.in. LeBrona Jamesa. Dla wielu kibiców NBA oznacza to jedno…

W tych butach Stephen Curry zadziwia NBA >>

James i Davis pod jednym agentem? Nic dziwnego, że już pojawiają się głosy, jakoby ten ruch miał oznaczać jedno: ewentualne przenosiny Davisa do Los Angeles Lakers. Na razie te plany trzeba jednak odłożyć, bo środkowy Pelicans na rynek wolnych agentów może wejść dopiero w 2020 roku, a już za rok może podpisać 5-letnie przedłużenie umowy z Pelikanami o wartości… $235 milionów dolarów.

LeBron James już zdążył „powitać” Davisa w Klutch Sports, natomiast zmiana agenta nie zawsze podyktowana jest chęcią zmiany otoczenia. Davis wprost stwierdził, że chce w tym sezonie wynieść Pelicans na wyżyny, a nowy agent ma tylko i wyłącznie pomóc w polepszeniu gry. „Skupiam się na tym, aby wygrywać, pracować dzień w dzień i w jakikolwiek sposób pomagać Pelicans” – dodał.

25-letni Anthony Davis to bez wątpienia jeden z najlepszych zawodników w lidze. W poprzednim sezonie notował średnio 28.1 punktów, 11.1 zbiórek oraz 2.6 bloków na mecz. „To przyjemność i zaszczyt reprezentować kogoś takiego. To wielki talent, który dalej będzie potwierdzać swoją pozycję jako jeden z najbardziej dominujących graczy w lidze” – powiedział z kolei Rich Paul.

Paul jest jednym z najbardziej znanych agentów w NBA i ma pod swoimi skrzydłami ponad 20 graczy, w tym m.in. takie nazwiska jak wspomniany już LeBron James, Ben Simmons czy John Wall. Temu ostatniemu Paul załatwił rok temu przedłużenie kontraktu z Washington Wizards, dzięki któremu Wall za pięć lat gry zrobi $207 milionów dolarów.

Tomek Kordylewski

W tych butach Stephen Curry zadziwia NBA >>