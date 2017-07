Anthony Hickey poprowadzi grę Legii?

Warszawski klub jest zainteresowany byłym rozgrywającym Asseco, toczą się rozmowy. W Legii Amerykanin mógłby być liderem zespołu.

Legia na razie zakontraktowała ośmiu Polaków, którzy wywalczyli awans do PLK, teraz szykuje się do podpisywania umów z koszykarzami z zagranicy. Będzie to trzech lub czterech graczy.

Drużyna Piotra Bakuna na pewno potrzebuje jedynki i z naszych informacji wynika, że wysoko na liście życzeń Legii jest Anthony Hickey – 25-letni gracz, który miniony sezon zaczął na Cyprze, ale w większości spędził go w greckim Apollonie Patras (średnio 9,2 punktu oraz 2,5 asysty).

Hickeya znamy jednak przede wszystkim z gry w Asseco Gdynia, do którego Amerykanin trafił w 2015 roku, po zakończeniu studiów w Oklahoma State (9,8 punktu, 4,2 zbiórki i 3,4 asysty). Hickey był pierwszą jedynką drużyny Tane Spaseva, która awansowała do play-off.

Amerykanin jednak nie tylko rozgrywał, ale był też egzekutorem – dla Asseco zdobywał po 14,1 punktu, co było najlepszym wynikiem w drużynie. Trafił 50 proc. rzutów za dwa i tylko 33 proc. za trzy, choć miał takie wystrzały z dystansu jak 7/10 w Szczecinie, gdy zdobył 30 punktów, czy 5/11 z ze Śląskiem (24 „oczka”).

Hickey dał się też poznać jako dobry obrońca i generalnie – zawodnik, który raczej organizuje grę drużyny złożonej z mniej doświadczonych Polaków niż tylko nabija statystyki. Gdyby Legii udało się z nim podpisać umowę, byłby to dobry ruch beniaminka.

ŁC

