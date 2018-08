Anthony Hickey powraca – mocna jedynka w Spójni

W sezonie 2015/16 pokazał się z dobrej strony w Asseco Gdynia, teraz poprowadzi grę beniaminka PLK. Amerykanin Anthony Hickey poprowadzi grę w Stargardzie.

Anthony Hickey (25 lat, 180 cm) studia w NCAA kończył na uczelni Oklahoma State, gdzie zdobywał średnio 9,8 punktu, 4,2 zbiórki oraz 3,4 asysty na mecz. Asseco Gdynia było jego pierwszym zawodowym klubem w karierze i był to debiut całkiem udany.

Atletyczny, przebojowy, potrafiący swoje warunki (relatywnie niski wzrost) przekuć w atut, sprawdzał się zarówno jako prowadzący grę, jak i strzelec. Na parkietach PLK notował średnio 14.1 punktu, 3.4 zbiórki oraz 2.8 asysty na mecz, trafiał 42.8% rzutów z gry, w tym 33.5% trójek.

Po grze w Gdyni, Hickey występował w Grecji i na Cyprze. W minionym sezonie w barwach Enosis Paralimni notował średnio 18.8 punktu, 5.2 zbiórki o raz 4.5 asysty na mecz i był królem strzelców ligi cypryjskiej.

Hickey to trzeci zagraniczny transfer, wracając do ekstraklasy, Spójni Stargard. Dwa pierwsze – Jaylen Hayes oraz Albert Owens – również zapowiadają się obiecująco.

