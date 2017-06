Anton Gaddefors – szwedzki potop w Krośnie

Chcieliście kolejnego reprezentanta „Trzech Koron” w Mieście Szkła, to macie – 28-letni skrzydłowy po dwóch sezonach zepsutych przez kontuzje, ma odrodzić się w zespole Michała Barana.

Anton Gaddefors ma 200 cm wzrostu, ostatnio przez trzy sezony był koszykarzem zespołu z Uppsali. Świadomie piszemy „był koszykarzem”, a nie grał, bo z tym było różnie – w dwóch ostatnich sezonach Szwed wystąpił w ledwie 20 spotkaniach, bo leczył kontuzje. A to z kolei miało wpływ na jego cenę – wiadomo, że w Krośnie szukają raczej tanich niż drogich graczy.

Jednak kilka lat wcześniej wydawało się, że Gaddefors może zrobić większą karierę – w wieku 21 lat wyjechał z Uppsali do Serbii, gdzie grał w Radnickim Kragujevac, potem występował też w Belgii. W sezonie 2014/15 z powrotem był podstawowym koszykarzem Uppsali – zdobywał po 17,2 punktu, notował po 5,1 zbiórki. W 26 spotkaniach trafił 42 proc. rzutów za trzy (71/169).

Gaddefors regularnie gra w reprezentacji Szwecji, choć rok temu, w eliminacjach do EuroBasketu 2017, wystąpił tylko w dwóch meczach z Bośnią i Hercegowiną. W sumie grał przez 15 minut, zdobył 9 punktów (3/11 z gry), miał 2 zbiórki. Inna sprawa, że w trakcie drugiego meczu został uderzony łokciem w twarz i też doznał kontuzji.

Gaddefors będzie trzecim Szwedem, który zagra w Mieście Szkła – w minionym sezonie byli to świetny Chris Czerapowicz, a potem także Dino Pita. Obaj zachwalali wybór kolegi z reprezentacji, który w Krośnie ma grać bliżej kosza niż w poprzednich sezonach. Trener Michał Baran widzi go raczej w roli rozciągającej grę czwórki.

Koszykarzem jest także brat Antona – o trzy lata młodszy Viktor. W minionym sezonie grał w Pasta Reggia Caserta – najpierw z Aleksandrem Czyżem, a potem z Dardanem Berishą.

