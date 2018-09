Anwil ciut lepszy od Legii – snajper z tego Mihailovicia

Zespół z Warszawy w poniedziałek postawił trudne warunki rywalowi z Włocławka, prowadząc przez większość meczu. Także w rewanżowym sparingu lepszy był Anwil, wygrywając tym razem 90:87.

Anwil dwukrotnie pokonał Legię i ma bilans w sparingach 5:0, choć znów występował w mocno osłabionym składzie – bez 4 zawodników (Łączyńskiego, Zyskowskiego, Simona i Parzeńskiego). Zespół z Warszawy zagrał tym razem wyraźnie lepiej, prowadził do przerwy 51:44 i nawet jeszcze po 3 kwartach 61:59.

W zespole z Włocławka kolejny bardzo udany występ w preseason zaliczył Vladimir Mihailović. Obwodowy zawodnik z Czarnogóry zdobył aż 29 punktów, trafiając 9/15 z gry oraz 11/16 z wolnych. Nikola Marković dodał 8 punktów i 8 zbiórek.

Mecz był zamknięty dla widzów. W najbliższy weekend Anwil po raz pierwszy zaprezentuje się już kibicom – podczas tradycyjnego Turnieju Kasztelana. Szczegóły TUTAJ >>

Anwil Włocławek – Legia Warszawa 90:87 (24:28, 20:23, 15;10, 31:26)

Punkty dla Anwilu: Mihailović 29, Kostrzewski 14, Michalak 10, Lichodiej 8, Marković 8, Szewczyk 8, Sobin 8, Komenda 4, Wadowski 1.

