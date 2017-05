Anwil – Czarni: Walka o tempo i równe 3-1

Włocławianie liczą na Josipa Sobina oraz wytrzymałość Polaków, Czarni będą przyspieszać grę, ale muszą też trafiać z dystansu. Nasz typ na ten ćwierćfinał to awans Anwilu, ale po trudnych meczach.

Anwil Włocławek (1) – Energa Czarni Słupsk (8)

Pierwsze mecze: 4 maja (godz. 20) i 6 maja (17.45) we Włocławku.

Atut Anwilu: Świetny atak. Wiele drużyn próbuje grać do środka, a potem na zewnątrz, ale włocławianom wychodzi to najlepiej. Josip Sobin jest mistrzem podkoszowych manewrów, ale w tłoku dobrze znajduje też Pawła Leończyka. A podwajanie wysokich jest ryzykiem, skoro na obwodzie są tacy strzelcy jak Nemanja Jaramaz, Tyler Haws czy także grożący rzutem James Washington, Fiodor Dmitriew lub Kamil Łączyński. Zatrzymać Anwil – to wyzwanie.

Znak zapytania: Jak zmieni się gra bez Michała Chylińskiego? Strzelców włocławianom nie zabraknie, ale trzeba rozwiązać sytuację z nieszczęsnymi paszportami – Leończyk i Łączyński będą musieli grać mnóstwo minut, bo Kacper Młynarski i Mateusz Bartosz to mimo wszystko dużo słabsza alternatywa (razem notują po 6,1 punktu oraz 4,3 zbiórki). Dlatego od formy Leończyka i Łączyńskiego – w obronie, ataku oraz fizycznej – będzie zależało bardzo dużo.

Atut Czarnych: Tempo gry. Przynajmniej w tej serii, bo Czarni mają 73,3 posiadania na mecz i są trzecim najszybciej grającym zespołem w lidze, a Anwil ma 16. tempo (70,9 posiadania), no i zawężoną rotację. Włocławianie, m.in. ze względu na ważną rolę wysokich, nie lubią grać szybko, szalona gra od kosza do kosza, przyspieszanie gry jest w interesie Czarnych. Także dlatego, że David Kravish biega lepiej niż Josip Sobin, a Chavaughn Lewis uwielbia podkręcać tempo. No i powinien mijać, mijać i mijać rozgrywających Anwilu.

Znak zapytania: Skuteczność z dystansu. Anwil na pewno będzie momentami bronił strefą, na pewno będzie zacieśniał pole trzech sekund – ze względu na wchodzącego pod kosz Lewisa, ale też na fakt, że Czarni słabo rzucają za trzy – trafiają tylko 33 proc. Lewis, Anthony Goods, Marcus Ginyard i Greg Surmacz oddają średnio 14,1 trójek w meczu, ale do kosza wpada tylko 4,4 z nich. To za mało, by rozciągnąć obronę doświadczonej drużyny, ale oczywiście jest jeszcze Mantas Cesnauskis.

Wniosek z dwumeczu: Będzie równo. W listopadzie Czarni wygrali u siebie 80:75, ale to był inny zespół ze Słupska (22 punkty J-Blassa oraz 11 i 8 zbiórek Justina Jacksona), to był inny Anwil (pierwszy mecz Jaramaza, brak Washingtona). Jednak w lutym, w składach zbliżonych do obecnych, we Włocławku było tylko 69:63 dla gospodarzy. Jeszcze cztery minuty przed końcem 59:58 prowadzili Czarni, ale w decydującym zrywie 11:4 aż 7 punktów rzucił „Łączka”.

Typ PolskiKosz.pl: 3-1 dla Anwilu. To nie będzie łatwa seria dla lidera, ale jednak włocławianie mają lepszych koszykarzy, są lepiej zorganizowani i grają ostatnio z większą pewnością. Brak Chylińskiego przeszkodzi, ale nie rozłoży dobrze funkcjonującej maszyny. Trudno się jednak spodziewać wysokich zwycięstw, w gorącej Gryfii faworytom może być naprawdę ciężko.