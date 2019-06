Anwil czy Polski Cukier? Kto dziś bliżej złota?

Dziś mecz numer 4 wielkiego finału PLK. Anwil prowadzi 2:1 z Polskim Cukrem i znów zagra we Włocławku. Mistrzowie mogą zrobić decydujący krok, torunianie mogą wrócić do gry.

Mecz numer 3 teoretycznie nie skończył się pogromem w sensie dosłownym (było 96:86, relacja TUTAJ >>) to różnica pomiędzy oboma drużynami była na tyle duża, że wielu obserwatorów zaczęło wręcz powątpiewać, czy Polski Cukier jest jeszcze w stanie nawiązać walkę.

Anwil prowadzi 2:1, ale oczywiście ma swoje problemy kadrowe – nie grają Josip Sobin i Michał Ignerski. Uznawany za znacznie silniejszy zespół pod koszem Polski Cukier nie potrafił jeszcze w tej serii sprowadzić rywalizacji do walki w pomalowanym. Czy uda mu się tym razem?

Kluczowym graczem w ataku Anwilu jest Ivan Almeida. Nie tylko wygrywa rywalizację 1 na 1 z dosłownie każdym obrońcą „Pierników”, ale potrafi też dostrzec i obsłużyć dobrym podaniem kolegów czekających na dystansie na efekty podwojeń rywala. Czy Polski Cukier wreszcie znajdzie sposób na zatrzymanie Kabowerdeńczyka?

Zaledwie 2 punkty w meczu Damiana Kuliga czy katastrofalna gra i skuteczność Roba Lowery’ego (nawet mimo urazu) brzmią szokująco. Czy Dejan Mihevc i drużyna z Torunia znajdą sposób, aby wreszcie efektywnie wykorzystać potencjał swoich liderów? Szczegółowo tym, co pilnie trzeba poprawić w grze „Pierników”, piszemy TUTAJ >>

Mecz numer 4 wielkiego finału dziś (czwartek), o godz. 17.30 we Włocławku. Transmisja w Polsacie Sport Extra.

RW

