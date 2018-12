Anwil doskonały z Ventspils – rosną szanse na awans!

Dominacja przez całe spotkanie i kawał dobrej obrony. Anwil wygrał we Włocławku bardzo ważny mecz z łotewskim Ventspils 84:71 i jest na dobrej drodze do wyjścia z grupy w Lidze Mistrzów.

Sukces w pierwszym meczu tych zespołów Anwil zawdzięczał bardzo dobremu początkowi i także w środę we Włocławku zaczął od mocnego uderzenia. Bardzo dobre rezultaty (i straty gości) dawała obrona strefowa, a w ataku błyszczał – w kolejnym już meczu – Jarosław Zyskowski, który już w 1. kwarcie zdobył 9 punktów. Włocławianie prowadzili 23:9.

Kolejna kwarta też zaczęła się mocno – po przytomnych zagraniach Mateusza Kostrzewskiego spod ksoza i trójce Nikoli Markovicia było już 34:17 dla gospodarzy. Kilka błędów w obronie spowodowało jednak komplet 4 przewinień już po 3 minutach tej części i w efekcie obrona musiała wyraźnie zelżeć.

Wykorzystali to Łotysze, prowadzeni przez skutecznego dziś Aarona Johnsona (4/8 za 3, 11 asyst)- po serii ich celnych rzutów z dystansu przewaga Anwilu stopniała do 10 oczek. Do przerwy było 43:33.

Po przerwie Anwil miał lepsze i grosze momenty, ale w pełni kontrolował przebieg wydarzeń. Dobrze cały czas grał Aaron Broussard (12 pkt., 6 asyst, 3 przechwyty), a gdy na moment zacięła się gra w ataku (słabsza forma Michalaka i Simona) kilka fantastycznych akcji zaliczył Szymon Szewczyk (11 pkt. 3 trójki). Gospodarze po 3 kwartach prowadzili już aż 63:44. Zwłaszcza przechwyt + trójka w kontrze „Szewca” poderwały Halę Mistrzów na równe nogi.

Ventspils, osłabione brakiem najlepszego strzelca Rihardsa Lomazsa, nie miało zatem ponownie szans z mistrzami Polski. W ostatniej części jeszcze kilka efektownych akcji (wideo poniżej) pokazał Nikola Marković – to także dobra wiadomość dla kibiców Anwilu, że Serb najwyraźniej wrócił już do zdrowia. Ku euforii publiczności, kolejne punkty zdobywał także, świetnie dysponowany, Szewczyk.

Po tym bardzo ważnym zwycięstwie Anwil w Lidze Mistrzów ma bilans 4-4 i rosną jego szanse na wyjście z grupy. Za tydzień włocławianie jadą do Rosji – we wtorek zmierzą się z Niżnym Nowogrodem.

