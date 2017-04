Anwil po drugiej stronie lustra

„Łączka” trafia zwycięskie rzuty, Igor Milicić wygrywa ważne mecze, włocławianie punktują mistrza i umacniają się na pozycji lidera. Ile z tej świetnej formy przełoży się na play-off?

Pamiętacie początek sezonu?

W pierwszym meczu Anwil przegrał 82:83 w Starogardzie, choć 3,5 minuty przed końcem miał 7 punktów przewagi. A Kamil Łączyński spudłował w ostatnich sekundach dwa wolne i trójkę na wygraną.

W trzecim meczu włocławianie byli bezradni w Dąbrowie Górniczej – zdobyli ledwie 56 punktów, mieli 8/31 z dystansu, walili głową w mur. Przegrali 14 punktami.

W czwartym meczu Anwil pozwolił Miastu Szkła Krosno na zryw 18:0 w Hali Mistrzów, uratowały ich dopiero strefa i Paweł Leończyk w końcówce. Kibice gwizdali, włocławianie wygrali tylko 65:61.

W piątym meczu drużyna Igora Milicicia przegrała 75:80 w Słupsku z Czarnymi. Do pewnego momentu czwartej kwarty grała dobrze, w końcówce – padła.

W sumie możecie tego nie pamiętać.

Obecny Anwil to najlepszy w tym momencie zespół w lidze. Lider z bilansem 22-7, zespół, który wygrał 14 z ostatnich 15 spotkań. I nawet jeśli Łukasz Koszarek trochę z właściwym sobie przekąsem mówił o tym, że teraz to włocławianie są faworytem do tytułu, to jednak progres w ich grze jest oczywisty, a siła widoczna gołym okiem.

Ostatnie mecze to także lustrzane odbicie początku sezonu. „Łączka” pudłował w Starogardzie? No to w Ostrowie Wlkp. wygrał mecz najważniejszym rzutem, jego trzy punkty dały prowadzenie 74:71. Zresztą była to akcja bliźniacza do tej, którą Anwil zagrał w 1. kolejce z Polpharmą – wtedy też piłkę spod kosza na obwód odgrywał do Łączyńskiego Leończyk.

Problemy w ataku w Dąbrowie Górniczej? Niedawno Anwil – po bardzo dobrym meczu – zdobył 90 punktów w Zgorzelcu. Fatalna skuteczność z dystansu z początku sezonu zamieniła się w co najmniej 40 proc. za trzy w ostatnich trzech meczach.

Brak kontroli nad Krosnem, beniaminek, który grozi w Hali Mistrzów? W środę Anwil pewnie – prowadząc przez 36 minut – zwyciężył u siebie mistrza Polski. Wynik 81:68 robi wrażenie tym bardziej, że włocławianie odrobili z nawiązką straty z pierwszego meczu w Zielonej Górze.

Porażki na wyjazdach? Też stare dzieje. Pisaliśmy, że Igor Milicić nie wygrywa ważnych meczów, no to teraz – po zwycięstwach w Zgorzelcu, ze Stelmetem i w Ostrowie Wlkp. w ciągu zaledwie tygodnia – wypada napisać, że to już nieaktualne.

Nastroje we Włocławku są znakomite, ale to jednak dopiero początek. Apetyty urosły, hasło „Razem po medal” niektórzy pewnie coraz chętniej zamieniają sobie w „Razem po złoto”. Anwil jest bliski pierwszego miejsca po rundzie zasadniczej, w Hali Mistrzów ma bilans 13-1. Ale play-off to będzie inna bajka i doskonale wie o tym Milicić, który w trenerskiej karierze wygrał tylko jedną serię – z Kingiem Szczecin.

Rok temu w półfinale włocławianie wracali z Radomia do Hali Mistrzów z dobrym 1-1, ale potem przegrali oba mecze z Rosą. Teraz tabela układa się tak, że powtórka tej rywalizacji na tym samym etapie jest możliwa. Różnica jest jednak taka, że Anwil jest mocniejszy.

Łukasz Cegliński

PS Pamiętacie ostatnią Wielkanoc we Włocławku i karny trening w święta po porażce w Tarnobrzegu? Teraz Anwil też na pewno będzie ćwiczył, ale w zdecydowanie lepszych humorach będzie szykował się na kolejne ważne mecze. Ten najbliższy to – a jakże by inaczej – starcie z rozpędzoną Rosą (bilans 10-1) w wielkanocny poniedziałek.

