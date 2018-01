Anwil gromi Legię – lider rządzi w stolicy

Gdy włocławianie zaczęli normalnie bronić, Legia nie miała nic do powiedzenia – w trzeciej kwarcie rzuciła tylko 5 punktów. Anwil wygrał 95:60, 20 punktów dla zwycięzców rzucił Ivan Almeida.

Buty, w których wymiana Kyrie Irving – możesz je mieć! >>

Do pierwszej kwarty Anwil podszedł tak, jakby do Warszawy przyjechał na ferie – dał sobie rzucić aż 30 punktów, z włocławianami nieźle pogrywali sobie Łukasz Wilczek i Chauncey Collins, który w 10 minut rzucił aż 13 punktów. Legioniści prowadzili aż 30:22.

Ale ich podrygi szybko się skończyły, Anwil przypomniał sobie, że jest najlepiej broniącym zespołem PLK. Wyniki kolejnych kwart? 19:10, 24:5 i 30:15 dla gości. Legia przez 30 minut rzuciła 30 punktów, czyli tyle, co w pierwszej kwarcie.

Sygnał do ataku dał Anwilowi Ivan Almeida, który rzucił w sumie 20 punktów, miał też 9 zbiórek, 6 asyst i 3 przechwyty. Potem rozkręcali się także Jarosław Zyskowski (15 punktów) i Jaylin Airington (14). Anwilowi nie przeszkadzał brak Kamila Łączyńskiego, którego w pierwszej piątce zastępował Ante Delas (12 punktów, asysta).

Anwil trafił 52 proc. rzutów z gry i wyraźnie przewyższył w tym elemencie Legię (34 proc.). Lider miał także ogromną przewagę w zbiórkach (46:30) i generalnie nie pozostawił złudzeń. Włocławianie mieli wygrać i wygrali, poprawili swój bilans na 15-3.

Pełne statystyki z meczu – TUTAJ.