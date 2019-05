Anwil kontra Stal – czas na hit ćwierćfinałów!

Wygrana zbiórka i skuteczność rzutów za 3 punkty prawdopodobnie dadzą awans do półfinału. Odpowiedzialne zadanie czeka także liderów – Ivana Almeidę i Caspera Ware’a. W czwartek (godz. 18.15) rusza ćwierćfinał Anwil – Arged BMSlam Stal.

Obecny sezon

W pierwszej rundzie w Ostrowie Anwil wygrał 80:73, choć nie można zapominać, że były to zupełnie inne drużyny niż te, które będą rywalizować od czwartku w serii ćwierćfinałowej.

W drugim meczu Anwil wygrał zdecydowanie, choć wynik 84:78 nie do końca to oddaje. Pojawiają się głosy, czy też można snuć taką teorię, że trener Wojciech Kamiński nie chciał pokazywać wszystkiego w tym meczu, stąd te dziwne decyzje o ustawieniu w pierwszej piątce, czy grze Mateusza Kostrzewskiego na czwórce.

Mi się jednak nie chce wierzyć, że trener Stali byłby takim hazardzistą i bez walki oddał przewagę parkietu, który jest jednym z najtrudniejszych do zdobycia w lidze. Prędzej skłaniałbym się do teorii, że pierwsza kwarta miała być swego rodzaju testem i próbą, która nie wyszła, ale już potem Stal grała jak najbardziej serio.

Dlaczego serię może wygrać Anwil?

1. Ograniczenie strat i powrót do obrony

Dwie największe bolączki Anwilu w tym sezonie. Nawet ten pierwszy mecz pokazał, że gdyby nie straty i kontry gości, włocławianie jeszcze pewniej pokonaliby Arged BMSlam Stal. Ograniczenie strat musi się wiązać z większą dbałością o piłkę rozgrywających, ale także z dokładniejszymi podaniami do strefy podkoszowej do ścinających zawodników.

Z kolei powrót do obrony, to chyba najważniejszy klucz do tej serii po stronie zespołu z Włocławka. Anwil ustawiony na swojej połowie w obronie i czekający na rywala jest bardzo ciężką do sforsowania defensywą i do tego włocławianie muszą dążyć.

2. Podkręcić tempo

Akurat przeciwko Stali to Anwil powinien napędzać tempo i próbować wprowadzać delikatny chaos na parkiecie. Szybkie przejście z obrony do ataku będzie oznaczać brak Shawna Kinga pod koszem rywali, co włocławianie będą musieli wykorzystywać.

Wydaje się, że niczym niezwykły w grze Anwilu nie będzie odpalanie trójek w 8 sekundzie czy, czasem na siłę, pchanie się pod kosz w celu szukania przewinień. Jednak żeby to podkręcenie tempa się opłacało, nie można zapomnieć o punkcie pierwszym, czyli o pilnowaniu strat.









3. Almeida i Łączyński na misji

Mecz niedzielny pokazał, że Ivan Almeida posiada ten wyższy, playoffowy bieg. W 18 minut zdobył 19 punktów, był bardzo agresywny w swojej grze, atakował kosz i z prawie każdym rywalem próbował grać 1 na 1. Jeśli Almeida dalej będzie tak grał (a może na boisku przebywać spokojnie 7 minut więcej), to nie mam wątpliwości, kto będzie najlepszym graczem tej serii.

Kamil Łączyński raczej tego sezonu nie uzna za udany, jednak, podobnie jak w przypadku Ivana, niedzielnym meczem pokazał, że motywacja i pewność swoich ruchów na parkiecie jest zdecydowanie większa niż jeszcze miesiąc temu.

Rozgrywający Anwilu nie bał się przede wszystkim rzucać, a to najważniejsza zmiana w jego grze. Jeśli Łączyński co mecz dorzuci 2-3 trójki, atak włocławian powinien być jeszcze lepszy niż w ostatnich tygodniach.

Dlaczego serię może wygrać Stal?

1. Ofensywna zbiórka

Mówiąc o atakowaniu ofensywnej zbiórki mam na myśli nie tylko Shawna Kinga, ale cały zespół Arged BMSlam Stali. W ostatnim meczu momentami King walczył sam z trzema zawodnikami z Włocławka i nawet w takich sytuacjach był w stanie jakąś piłkę wyciągnąć. Jednak przy większym ataku ze strony reszty graczy z Ostrowa, King zostanie sam pod koszem z Szymonem Szewczykiem, czy Michałem Ignerskim, z którymi walkę o zbiórki powinien przeważnie wygrywać. Przy wielu pudłach zawodników obwodowych, punkty z ponowienia mogą zrobić tę różnicę, która zdecyduje o wyniku końcowym.









2. Trójki, trójki, trójki…

W pomeczowym studio na oficjalnym kanale na YouTube klubu z Ostrowa Kamil Łączyński na pytanie o to, czego najbardziej włocławianie się obawiają, odpowiedział że trójek Stali. Rzeczywiście, kiedy zespół trenera Wojciecha Kamińskiego wstrzeli się z dystansu, praktycznie żadna inna drużyna nie jest w stanie ich zatrzymać. Jednak takie mecze zdarzały się z niezbyt dużą regularnością.

Przeciwko zespołom z czołówki Stal w sezonie trafiała bardzo słabo, 57/227 za 3, czyli 25%. W sezonie jest to 34,4%. Ostrowianie muszą liczyć, że przynajmniej 3 razy w 5 meczach z dystansu będą trafiać nie tylko Michał Chyliński i Casper Ware, ale także gracze drugiego planu, czyli ci, którzy mają skuteczność gorszą niż 30%.

Anwil z pewnością będzie ryzykował i zrobi krok do tyłu przy Przemysławie Żołnierewiczu, Ivanie Marasu, czy Mateuszu Kostrzewskim w celu uniknięcia minięcia i penetracji, a ci będą musieli włocławian za taką obronę pokarać.

3. Mike Scott reaktywacja

Casper Ware będzie dobry, jestem przekonany. Może nawet sam wygra jeden mecz rzucając 20 punktów w drugiej połowie. Jednak sam Ware na serię nie wystarczy. Do sukcesu, jakim będzie wygranie serii z Anwilem, potrzebny będzie także Mike Scott, najlepiej w wersji z Pucharu Polski.

Scott musi być graczem na 12-14 punktów w meczu. Dopiero pod nieobecność Caspera Ware’a na parkiecie będzie odpowiedzialny za prowadzenie drużyny i musi się z taką rolą pogodzić. Trener Kamiński z pewnością będzie także próbował go w ustawieniach razem z Warem na parkiecie.

W moim odczuciu, problemem w takiej sytuacji jest to, że Scott zdecydowanie lepiej rzuca po koźle niż w akcjach typu spot up. Czy Ware podzieli się na tyle piłką i będzie potrafił usunąć się w cień (Ware z kolei znakomicie rzuca, obojętnie czy po koźle, czy nie), czy jednak Scott będzie zmuszony do nieswojej gry? To jest jeden z podstawowych kłopotów, jakie ma do rozwiązania przed czwartkiem trener Kamiński. Jedno moim zdaniem jest pewne, Scott musi być widoczny w tej serii, inaczej Stal nie przejdzie do półfinału.

Typ PK: 3:1 Anwil

Grzegorz Szybieniecki

