Anwil królem w Szczecinie – wreszcie Paweł Leończyk!

W decydujących momentach wyrównanego meczu, goście z Włocławka zagrali po prostu mądrzej. Anwil pokonał Kinga 86:80, a najlepszy mecz w jego barwach zagrał Paweł Leończyk.

PLK, Euroliga, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Dobry atak wygrywa z dobrą obroną – ta koszykarska teoria potwierdzała się w pierwszej połowie meczu w Szczecinie. King grał nie tylko w swoim ulubionym szybkim tempie, ale również na wysokiej skuteczności (ponad 60% z gry). Od początku prowadził kilkoma punktami, m.in. dzięki pewnej ręce Pawła Kikowskiego.

Po drugiej stronie parkietu eksperymenty ze strefą Kinga udawały się jednak marnie – za dużo było z tego otwartych pozycji dla gości. Już w pierwszej kwarcie 3 razy z dystansu trafił Michał Chyliński, a pod koszem bez problemów radził sobie Paweł Leończyk (12 pkt. do przerwy). Ich kolegom szło jednak na początku znacznie gorzej.

Minimalne prowadzenie po pierwszej połowie – 41:38 zapewnił Taylor Brown, któremu ewidentnie służy gra z Robertem Skibniewskim (aż 11 asyst w meczu). Gorzej, gdy Amerykanin zaczyna grać zbyt nonszalancko i z samym sobą, wtedy ten chaos zaczyna udzielać się reszcie drużyny. I tak właśnie bywało po zmianie stron.

Ostatecznie to Anwil zdołał narzucić swój styl gry. Znacznie mocniejsza obrona zastopowała swobodne hasanie Wilków, ograniczając gospodarzy niemal wyłącznie do trudnych rzutów z dystansu. Jednocześnie zaczął funkcjonować atak – goście zdobyli aż 29 pkt. w III kwarcie, wpadały im kolejne trójki (11 meczu), były łatwe punkty z kontry, a pod koszem dalej swoje robił Leończyk (21 pkt., 7/10 z gry).

Dzięki rzutom z dystansu Marcina Dutkiewicza i Michała Nowakowskiego mecz niemal do końca był wyrównany, ale w końcówce King popełnił więcej błędów i przegrał. Ataku nie udało się porządnie ustawić, faule taktyczne następowały w złych momentach, a na linii nie mylił się Nemanja Jaramaz. Ostatni rzut Wilków zablokował najlepszy na boisku Leończyk.

Pełen statystyki z meczu Tutaj >>

TS

PLK, Euroliga, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>