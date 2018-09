Anwil lepszy od Legii – kontuzja Jarosława Zyskowskiego

Mistrzowie Polski w zamkniętym dla publiczności sparingu pewnie pokonali Legię Warszawa 87:65. Kibice Anwilu mają nieco powodów do zmartwień – przed kilka tygodni nie zagra Jarosław Zyskowski.

Rezultatów sparingów nikt nie traktuje zbytnio poważnie, to tylko element przygotowań zespołów do realnej walki o punkty. Tym niemniej pomysł, aby utajniać ich wyniki, który próbuje wrażać Legia Warszawa, jest zwyczajnie bez sensu – cóż takiego może się stać złego, jeśli kibice dowiedzą się, jak ich zespół wypadł w meczu towarzyskim?

Ale do rzeczy – obie drużyny zagrały osłabione. Legia kilka dni temu pożegnała się (powody osobiste zawodnika) z Jordanem Woodardem, który zapowiadał się na lidera zespołu z Warszawy.

W Anwilu nie było Kamila Łączyńskiego (kadra), Jakuba Parzeńskiego (jeszcze „nie gotowy”), Chase’a Simona (dojedzie za kilka dni) oraz Jarosława Zyskowskiego. I to jest najważniejsza wiadomość dla kibiców Anwilu – „Zyziu” złamał palec u ręki, więc jak to w przypadku tego rodzaju urazów, będzie musiał odpocząć przez kilka tygodni.

Jak podaje oficjalna strona Anwilu, niedzielne spotkanie miało treningowy charakter, bez zachowania niektórych zasad gry w koszykówkę. Po 4 kwartach trenerzy zdecydowani o zagraniu jeszcze jednej, nieoficjalnej części.

Punkty dla Anwilu: Kostrzewski 17, Michalak 17, Mihailović 15, Lichodiej 14, Marković 9, Sobin 6, Szewczyk 4, Komenda 3, Wadowski 2.

