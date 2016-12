Anwil lepszy od Polpharmy – „Łączka” ojcem wygranej

Anwil nie błyszczał, ale wrócił do wygrywania. Do zwycięstwa 89:79 z Polpharmą Starogard Gdański włocławian poprowadził Kamil Łączyński.

Anwil to prawdopodobnie najbardziej spięta drużyna w PLK. Zanim koszykarze Igora Milicicia się rozluźnili i zaczęli grać swoją koszykówkę, Polpharma mogła się trochę wyszaleć. Świetnie mecz zaczął Marcin Flieger (10 pkt. do przerwy), Martynas Sajus wcale nie był gorszy od Josipa Sobina i goście po I kwarcie niespodziewanie prowadzili 20:16.

Gdy na boisku pojawili się rezerwowi Polpharmy, gra gości wyraźnie siadła. Zmiennej obrony Anwilu nie da się skutecznie rozbijać w niemrawy, godny świątecznego stołu sposób – stąd tylko 13 punktów PSG w II kwarcie. Po drugiej stronie po dwa razy z dystansu trafili Michał Chyliński i Kamil Łączyński i, wyraźnie lepsi także na deskach, gospodarze zaczęli zdecydowanie dominować. Po pierwszej połowie prowadzili różnicą 8 oczek.

Anwil grał lepiej i mądrzej, ale Polpharma – głównie dzięki trafianym od czasu do czasu trójkom – cały utrzymywała się w zasięgu wzroku. Wystarczyła chwila, gdy rozpędził się Anthony Miles, a kilkoma odważnymi akcjami wsparł go Jakub Schenk, by w połowie IV kwarty na tablicy zrobiło się 74:74, a w Hali Mistrzów bardziej nerwowo niż można się było spodziewać.

Do wygrania meczu gościom zabrakło jednak koszykarskich argumentów. Kluczowe rzuty nie wpadły, nie było komu zatrzymać pod koszem Pawła Leończyka (6/7 z gry). W Anwilu do końca bardzo dobry mecz rozgrywał Łączyński (17 pkt., 5/8 z dystansu). Rozgrywający Anwilu był nie tylko skuteczny, ale kilkukrotnie, w ważnych momentach, potrafił też sugestywnymi gestami przekonać sędziów do odgwizdywania przewinień. W końcówce meczu doskonałą indywidualną obroną, przechwytami (aż 4!) i kontrami popisał się Tony McCray.

Anwil nie zaimponował może specjalną formą, ale przede wszystkim – po dwóch porażkach – wrócił do wygrywania. Święta we Włocławku będą spokojniejsze.

Pewnym pocieszeniem dla kibiców z Kociewia może być całkiem udany debiut Kevina Johnsona. Amerykański skrzydłowy nie grał długo (ok. 11 min), ale pokazał swoje znane na polskich parkietach atuty – walczy na tablicach, potrafi znaleźć się pod koszem i grozi rzutem z dystansu.

TS

