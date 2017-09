Anwil lepszy od Polpharmy – znów dobry Zyskowski

Drużyna z Włocławka nie bez trudu wygrała sparing w Starogardzie Gdańskim 84:80. To już kolejne spotkanie, w którym pozytywne recenzje zbiera Jarosław Zyskowski Jr.

Włocławianie rozpoczęli z impetem i dominowali w pierwszej połowie, którą wygrali 41:33. Prowadzili już nawet 70:54 w IV kwarcie, aby zupełnie oddać inicjatywę gospodarzom, którzy w ciągu kilku minut (seria 20:6) zdołali się nieoczekiwanie zbliżyć na dystans 2 „oczek”. Punkty Łączyńskiego i Leończyka zdecydowały jednak o zwycięstwie Anwilu.

W barwach gości najwięcej punktów (15) zdobył Jarosław Zyskowski, który ewidentnie dobrze odnajduje się w stylu gry zespołu Igora Milicicia. Potencjał strzelecki potwierdził Ante Delas – Chorwat tym razem trzykrotnie trafił z dystansu.

Po stronie Polpharmy najskuteczniejszy był Andrija Bojić z 14 punktami, po 12 mieli Jakub Schenk i – co szczególnie godne odnotowania – 19-letni rzucający Daniel Gołębiowski. Być może będą mieli z niego na Kociewiu pociechę szybciej, niż mogło się wydawać.

Bohaterem niebanalnej historii w trakcie meczu był Kamil Łączyński. Wyrzucony przez sędziów z boiska za faul niesportowy i techniczny, został przywrócony do gry „za porozumieniem stron” czyli decyzją trenerów. Sparingi rządzą się własnymi prawami!

Polpharma Starogard Gdański – Anwil Włocławek 80:84 (13:18, 20:23, 19:20, 28:23)

Anwil: Zyskowski 15, Delas 11, Leończyk 11, Nowakowski 10, Airington 10, Łączyński 9, Sobin 8, Almeida 4, Szewczyk 4, Ciesielski 0

Polpharma: Tanksley 8, Gołębiowski 12, Flieger 6, Davis 5, Bojić 14, Szymański 3, Milovanović 8, Thomasson 9, Rduch 0, Schenk 12

