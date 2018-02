Anwil lepszy od Turowa, silniejszy z Hosleyem

Zwycięstwo drużyny z Włocławka 98:74 z PGE Turowem Zgorzelec wygląda okazale, ale to nie był aż taki spacerek. Debiut Quintona Hosleya wypadł całkiem obiecująco.

W połowie 3. karty Turów potrafił się jeszcze zbliżyć na dystans 5 punktów (53:48), ale wówczas nastąpił decydujący szturm Anwilu, gospodarze nie pozostawili złudzeń, która drużyna jest lepsza – w ciągu następnych 5 minut przewaga sięgnęła 17 punktów.

Najskuteczniejszym i najlepszym graczem zespołu z Włocławka raz jeszcze był Ivan Almeida, który trafił niemal perfekcyjne 7/8 rzutów z gry, do 17 punktów dodał 8 zbiórek, 3 asysty i 3 przechwyty. To był generalnie dobry mecz wysokich Anwilu – Josip Sobin zdobył 14 punktów i miał 7/10 z gry, jeśli liczyć grę pod koszem, bez trójek – Paweł Leończyk trafił wszystkie 5 swoich rzutów, a Szymon Szewczyk wszystkie 4.

Oczy kibiców zwrócone były oczywiście na debiut Quintona Hosleya. Doświadczony skrzydłowy nie zawiódł, zaprezentował się bardzo dobrze, jak an zaledwie kilka dni pobytu w nowej drużynie. Widać, że chce być graczem zespołowym, imponuje szybkimi, dobrymi decyzjami na boisku, przyspieszając grę drużyny. W 16 minut na parkiecie zdobył 8 punktów i miał 4 asysty.

W Turowie swój najlepszy mecz w sezonie zagrał Kacper Borowski, który zdobył 17 punktów (7/10 z gry), popisujący się twardymi, odważnymi akcjami. Cameron Ayers dodał 15 punktów (3/6 z dystansu), a Brad Waldow zaliczył double double (10+11). W drużynie znów zabrakło kontuzjowanego Stefana Balmazovicia.

Anwil z bilansem 19-3 pozostaje liderem tabeli, Turów ma wynik 12-10 i trzyma się jeszcze w pierwszej ósemce, ale o awans do playoff może być ciężko.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

