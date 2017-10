Anwil lubi emocje – Rosa jednak rozbita

Włocławianie niemal w całości zmarnowali 26 punktów prowadzenia z połowy trzeciej kwarty, ale ostatecznie pokonali Rosę 86:65. W najważniejszych momentach świetnie zagrali Kamil Łączyński i Ivan Almeida.

W połowie trzeciej kwarty, gdy Anwil prowadził aż 57:31, wydawało się, że jest już po meczu, ale nagle wszystko się odwróciło – Rosa zatrzymała gospodarzy obroną i odrobiła część strat. Meczu nie wygrała, ale przynajmniej częściowo zamazała obraz kiepskiej gry w pierwszych 25 minutach.

Rosa zaczęła dobrze, bo dwie trójki trafił Kevin Punter, ale harce gości szybko się skończyły – od stanu 4:8 Anwil miał zryw 16:2, mocno bronił i znalazł chorwackich punktujących. Josip Sobin nie wyszedł w pierwszej piątce (Igor Milicić oszczędził mu przepychanek z Jarosławem Trojanem), ale szybko zakręcił Igorem Zajcewem, a z dystansu wstrzelił się Ante Delas.

Rosa poderwała się dzięki dobrej zmianie Filipa Zegzuły (dwie trójki), ale z czasem jej koszykarze coraz trudniej dochodzili do dobrych pozycji. Goście ograniczali się do ciułania punktów z wolnych, ale raz, że te rzuty wykonywali słabo (3/9 do przerwy), a dwa, że sami szybko wpadli w problemy z faulami.

Po trójce Ivana Almeidy Anwil prowadził 39:27, dobrze spisywał się też Paweł Leończyk, który w polu trzech sekund grał lepiej niż Patrik Auda i Robert Witka. Na przerwę Anwil schodził mając 13 punktów przewagi.

A po przerwie błyskawicznie zrobiło się 49:27 po akcjach Sobina, Almeidy i Kamila Łączyńskiego. Rosa grała słabiutko, zawodził Michał Sokołowski, skuteczność stracił Punter. No i Anwil to wykorzystywał – po kolejnych trójkach Almeidy i Jarosława Zyskowskiego było nawet 57:31.

Ale wtedy w końcu grać zaczęła Rosa – obrona strefowa wybiła gospodarzy z rytmu, a z dobrej defensywy wynikał skuteczny atak. Radomianie, m.in. dzięki aktywniejszemu Audzie, mieli zryw 14:0. Na początku czwartej kwarty, choć Rosa miała problemy z faulami, doprowadziła do wyniku 53:59.

Zaczęły się emocje, na ławce Anwilu zrobiło się nerwowo. W ważnych momentach dobrze, mądrze grał jednak Łączyński, a za trzy trafiali Leończyk i Delas. Włocławianie powiększyli prowadzenie, ostatecznie wygrali 86:65.

ŁC

