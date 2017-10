Anwil miażdży Start – z Airingtona będą ludzie

Tylko jedną kwartę wytrzymał we Włocławku zespół z Lublina. Anwil wygrał zdecydowanie 80:57, ale mecz ze Startem przypłacił kontuzją Kamila Łączyńskiego.

W takich butach grają gwiazdy NBA – możesz i Ty! >>

Druga kwarta meczu była najlepszym fragmentem gry Anwilu w tym sezonie. Podrażnieni zuchwałym początkiem Startu i pechową kontuzją Kamila Łaczyńskiego włocławianie grali jak z nut. Bardzo dobra obrona, szalejący w ataku Ivan Almeida (18 pkt. do przerwy), solidność Pawła Leończyka i duże wsparcie z ławki Szymona Szewczyka oraz coraz lepszego Jaylina Airingtona.

Anwil wygrał drugą kwartę aż 34:11 („kropką nad i” był rzut z połowy Airingtona) i po perturbacjach w pierwszych minutach, do przerwy prowadził już pewnie 47:33.

Po przerwie Startowi nadal brakowało skuteczności, a gospodarze grali na coraz większym luzie. Po kolejnych akcjach, również dobrze grającego, Jarosława Zyskowskiego zrobiło się 65:40 i losy meczu były rozstrzygnięte. A chwilę potem świetny we wtorek Szewczyk aka „Rzeźnik z Golęcina” (17 pkt. w meczu) dołożył jeszcze 2 celne trójki z rzędu…

W starcie kilka dobrych zagrań – przynajmniej w ataku – pokazał wracający do Włocławka James Washington (11 pkt., 3 as.), a zupełnie zawiódł dotychczasowy lider strzelców ekstraklasy Chavaughn Lewis, który skończył z fatalnym 2-14 z gry i 6 stratami. Na tle zdeterminowanego Anwilu Start zdecydowanie nie wyglądał jak kandydat do playoff, nie wyglądał nawet lepiej niż w zeszłym sezonie.

Przykrym wydarzeniem meczu okazał się incydent z I kwarty. Kamil Łączyński musiał opuścić boisko z (najprawdopodobniej) skręconą kostką, po kolizji z arbitrem, który podszedł zbyt blisko koszykarza.

Pełne statystyki z tego meczu TUTAJ >>

TS

W takich butach grają gwiazdy NBA – sprawdź! >>