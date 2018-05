Anwil miażdży Stelmet – mistrz bez szans we Włocławku

W półfinale 1:0 dla Anwilu! Koncertowo grający włocławianie wygrali ze Stelmetem Zielona Góra 98:84. Ivan Almeida zanotował 22 punkty i 8 zbiórek.

Łatwość i przewaga, z jakimi Anwil pokonał Stelmet w pierwszym meczu półfinału wręcz szokują. Przewaga gospodarzy momentami była miażdżąca, ani przez moment mistrzowie Polski nie wyglądali na zdolnych do wygrania tego meczu. Anwil wygrał zbiórki aż 39:22 – pod względem fizycznym to była przepaść.

Kilka pierwszych minuty zdominował jednak Stelmet, a raczej jednoosobowo Boris Savović. Czarnogórski podkoszowy łatwo ogrywał Pawła Leończyka i zdobył aż 11 z pierwszych 13 punktów zespołu. Zielonogórzanie grający na swoje bałkańskie wieże, prowadzili 13:12.

Iskrą, która odmieniła losy meczu, raz jeszcze w ostatnich tygodniach, było wejście Quintona Hosleya. Jeszcze bardziej energetyczny niż zwykle Amerykanin, nawet jeśli sam nie trafiał, rozruszał atak Anwilu i zdominował walkę na tablicach – zgarnął 7 zbiórek w 6 minut!

Rozpędzający się włocławianie budowali przewagę – po kolejnych akcjach Ivana Alemidy i trójkach Kamila Łączyńskiego oraz Jarosława Zyskowskiego zrobiło się już nawet 20 punktów przewagi – 53:33.

Pogubiony, źle broniący, Stelmet przed całkowitym pogromem uratował Filip Matczak, który zdobył 9 punktów w drugiej kwarcie. Anwil zdekoncentrował się nieco tuż przed przerwą, ale po pierwszej połowie i tak prowadził bardzo wysoko 53:37.

Andrej Urlep w przerwie nie zdołał odmienić drużyny. Goście nie zaczęli bronić lepiej, w ataku udawały im się tylko indywidualne akcje. Sprawy nie ułatwił także już 4. faul Łukasza Koszarka.

Anwil, wciąż na fali, budował przewagę. Hasał Almeida (8/12 z gry, 22 pkt. i 8 zbiórek), z dystansu trafiali Zyskowski i nawet Mario Ihring. Mimo trójek Martynasa Geceviciusa i Jamesa Florence’a w odpowiedzi – po trzech kwartach było aż 83:63.

Ostatnia część była już tylko formalnością, choć Stelmet w końcówce potrafił na chwilę zniwelować stratę nawet do 12 oczek. Skuteczny Josip Sobin (17 pkt.) zamknął temat, a Hala Mistrzów mogła długo celebrować zwycięstwo.

W Stelmecie warto zauważyć bardzo dobry występ Filipa Matczaka, który zdobył 14 punktów, trafił 3/5 z dystansu. Gecevicius trafił 4 trójki na 9 prób.

Anwil prowadzi 1:0 w serii. Drugi mecz odbędzie się również we Włocławku, w niedzielę o godz. 12.45

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

