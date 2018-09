Anwil mocny w Niemczech – lepsi od rywala z EuroCup

Bardzo optymistycznie wyglądają wyniki sparingów mistrzów Polski. W piątek Anwil wygrał aż 89:67 w Ulm z ratiopharmem, uczestnikiem najbliższych rozgrywek EuroCup.

Wszyscy słusznie powtarzają jak mantrę, że nie ma co się przywiązywać do rezultatów sparingów, ale trudno ich jednak nie zauważać. Pewna wygrana z dobrym zespołem z Bundesligi, który grał w pełnym składzie może dawać kibicom z Włocławka powody do zadowolenia.

W rolach głównych tym razem wystąpili strzelcy Anwilu – Chase Simon zdobył 18 punktów, Michał Michalak 17, podobnie jak Vladimir Mihailović. Jak widać na wideo poniżej, kilkoma bardzo efektownymi akcjami popisał się też Nikola Marković.

Anwil objął prowadzenie tuż przed przerwą, a w drugiej połowie już dominował nad rywalem. Przeciwnik po przerwie zdobył tylko 28 punktów. Kamil Łączyński zaliczył 11 asyst, do tego trafił naprawdę daleką trójkę, co w ostatnich meczach zaczęło się już stawać jego znakiem firmowym.

Rewanżowy sparing odbędzie się w sobotę.

ratiopharm Ulm – Anwil Włocławek 67:89 (16:20, 23:22, 13:24, 15:23)

Punkty dla Anwilu: Simon 18, Michalak 17, Mihailović 17, Lichodiej 11, Marković 10, Kostrzewski 6, Sobin 5, Łączyński 3, Szewczyk 2, Wadowski 0.

