Anwil na 2:0 – Simon liderem Włocławka

Anwil Włocławek w pierwszej połowie pudłował na potęgę, ale w drugiej połowie worek z trójkami się rozpruł i gospodarze pokonali Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. 86:78. Chase Simon zdobył 23 punkty, a cały Anwil trafił 12 razy za 3 punkty.



PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Stal wróciła do swojej klasycznej pierwszej piątki z Mateuszem Kostrzewskim na pozycji numer 3. „Kostek” od razu wyglądał, jakby zyskał nowe życie. Skrzydłowy z Ostrowa zdobył w tym meczu 16 punktów.

Wojciech Kamiński, w przeciwieństwie do pierwszej spotkania, już w pierwszej kwarcie zdecydował się na wprowadzenie na parkiet Szymona Łukasiaka i Nemanje Jaramaza. Więcej z gry miał też Michał Chyliński, który po 10 minutach miał już 8 punktów.

Minuty grane rezerwowymi wygrał z kolei Anwil. Dobre wejście zaliczył Aaron Broussard, który dominował rywali w grze bliżej kosza. Gospodarze zbliżyli się na zaledwie 1 punkt do Stali, ale zaraz potem na boisko wrócili starterzy i znów goście odskoczyli na 9 punktów, 31:22.

Seria punktów Chase’a Simona, a potem także trójka Walerija Lichodieja wróciła Anwil do meczu. Zbiegło się to z wprowadzeniem Daniela Szymkiewicza, która spudłował 2 rzuty i zaliczył bardzo słaby występ. Do przerwy prowadzili jednak nadal goście, 36:35. Do naprawdę korzystny wynik dla gospodarzy, patrząc na liczbę pudeł z otwartych pozycji w pierwszej połowie.









Po przerwie grę na siebie wziął Casper Ware, który szybko zdobył 4 punkty. Amerykanin, który w pierwszym meczu zdobył 27 punktów, tym razem zanotował 17 punktów i 9 asyst. Dziś także iskrzyło momentami między nim, a Ivanem Almeidą, jednak nie podejmujemy się czytania z ruchu warg.

Świetny w drugiej połowie był Mateusz Kostrzewski, ale na jego punkty odpowiedział trójkami niesamowity tego dnia Chase Simon. Amerykanin był w niesamowitym gazie, już po 30 minutach miał 21 punktów.

Włocławianie konsekwentnie atakowali Mike’a Scotta, który nie potrafił ustać rywalom w grze tyłem do kosza. Po kolei izolowany byli z nim Broussard, Almeida, a także Jarosław Zyskowski. Anwil na kilka minut przed końcem trzeciej kwarty wyszedł już nawet na 7-punktowe prowadzenie, a po 30 minutach było już 64:54.

W czwartej kwarcie grę na siebie wziął Casper Ware, ale nie miał zbyt dużego wsparcie ze strony swoich kolegów. Po drugiej stronie atak Anwilu z każdą minutą nabierał rozpędu, a trójka Jarosława Zyskowskiego dała aż 15-punktowe prowadzenie.

Fizycznie broniący Anwil coraz mniej miejsca zostawiał Stali w ataku, a sam grał bardzo skutecznie. Ostrowianie w czwartej kwarcie zbliżyli się jeszcze na 7 punktów, ale tylko na tyle było ich stać. Anwil wygrał 86:78, i prowadzi już 2-0 w tej serii.

Kolejny mecz już 7 maja w Ostrowie. Transmisja w Polsacie Sport o 17:45

GS

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>