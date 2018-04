Anwil na poligonie – Polpharma rozstrzelana

Efektowne zwycięstwo i pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej poprawiły humory kibiców we Włocławku. Anwil pokonał Polpharmę na własnym parkiecie aż 106:56, trafiając ponad 60% rzutów z gry w meczu.

Nie ma co opisywać przebiegu meczu, skoro do przerwy jedna z drużyn prowadziła już różnicą niemal 40 punktów – 59:20. Rozpędzony Anwil (39 pkt. już w 1. kwarcie) na tle, rozbitych od kilku tygodni, gości ze Starogardu wyglądał jak drużyna grająca na co dzień o przynajmniej 2 ligi wyżej. Mecz skończył się różnicą 50 punktów i był to rezultat jak najbardziej sprawiedliwy.

Dobrą wiadomością dla kibiców z Włocławka był powrót do pełnego składu. Zagrali obaj rozgrywający – Kamil Łączyński i Jaylin Airington, mieli w sumie 11 asyst. Na boisko nie wszedł wprawdzie Quinton Hosley, trener Igor Milicić nie musiał go przy takim wyniku fatygować – Amerykanin był przeziębiony. Anwil w takim meczu mógł poćwiczyć różne formy ataku i odetchnąć na koniec, że obeszło się bez kontuzji.

W swojej normalnie formie był Ivan Almeida, który zanotował 18 punktów i 7 zbiórek. Jakub Wojciechowski zdobył 11 punktów w zaledwie 12 minut na parkiecie, Ante Delas trafił bardzo dobre 4/7 z dystansu.

Polpharma od kilku meczów pokazuje zawstydzająca dyspozycję, goście trafili tyko 39 % rzutów z gry, za 3 punkty mieli 2/19… Milan Milovanović zdobył 16 punktów, za kilka ładnych akcji i brak kompleksów wypada pochwalić młodego Daniela Gołębiowskiego, który zdobył 11 punktów, miał 3 zbiórki i 3 asysty.

Anwil ponownie wygrał rundę zasadniczą i szansę na rehabilitację za ubiegły rok dostanie w meczach z Turowem Zgorzelec. Polpharma po fatalnym finiszu zajęła 12. lokatę w lidze.

