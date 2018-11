Anwil po hiszpańsku – silna Murcia we Włocławku

Doskonale grają w Lidze Mistrzów, słabo idzie im w hiszpańskiej ACB. We wtorek o godz. 18.00 Anwil we Włocławku zmierzy się z jednym z najbardziej wymagających rywali w sezonie.

Drużyna z miasta Murcia, prowadzona przez trenera Javiera Juáreza nie jest ekipą z czołówki, ale to jednak liga hiszpańska. W ubiegłym sezonie zajęli 10. pozycję, wygrywając w sezonie zasadniczym połowę rozegranych meczów (17/34). Obecnie w ACB wygrali 2 z 6 spotkań i są dopiero na 14. pozycji.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacji w Lidze Mistrzów. Hiszpanie są jedną z czterech drużyn, które w fazie grupowej zgromadziły komplet punktów. Rywalizację w pucharach zaczęli od drugiej rundy kwalifikacji. Wszystkie mecze (oprócz ostatniego przeciwko Avellino) wygrywali bez większych problemów.

W sezonie 2017/18 Murcia w Champions League dotarła do Final Four i ostatecznie zajęła 3. miejsce. Z pewnością będą chcieli powtórzyć ten wyczyn.

Murcia to twardo grający zespół, mocny w obronie, tracący średnio zaledwie 68.5 punktu na spotkanie. Póki co, najsłabszym elementem jest rzut za 3 punkty. Hiszpanie znajdują się w grupie zespołów trafiających „trójki” na najgorszej skuteczności – 28% (gorsze: Banvit 27%, Le Mans 25%, Bonn 24,8%, Fribourg 21%). Dla porównania Anwil trafia w pucharach 35,8% swoich rzutów za trzy.

W kilkunastoosobowym zespole znajduje się zaledwie pięciu Hiszpanów (jeden naturalizowany) i żaden z nich nie mieści się w wyjściowej piątce. Trzeba przyznać, że towarzystwo jest dość mocno międzynarodowe. Jak więc wygląda skład?

Najlepiej punktującym zawodnikiem jest Milton Doyle (25 lat, 193 cm) – młody, amerykański rzucający obrońca. Zawodową karierę rozpoczął w poprzednim sezonie w Brooklyn Nets, a właściwie w jego rezerwach w G League. Rzuca średnio 14,5 punktów, dodatkowo notuje 5,2 zbiórki i 3,3 asysty.

Jego zmiennikiem jest zwykle Askia Booker (25 lat, 185 cm), także amerykański rozgrywający po G League, ale on – według klubowych zapowiedzi – we Włocławku nie wystąpi.

Zawodnik o najbardziej rozpoznawalnym nazwisku to Brad Oleson (35 lat, 191 cm) – bardzo już doświadczony strzelec, który urodził się w Kanadzie, a później przyjął obywatelstwo hiszpańskie. W Hiszpanii w mocnych klubach gra od 2008 roku, przez 4 sezony występował m.in. w Barcelonie.

Niski skrzydłowy Ovie Soko (27 lat, 201 cm) jest Brytyjczykiem. Grał na zapleczach ligi francuskiej oraz włoskiej, ale prezentuje się bardzo solidnie. Średnio daje zespołowi 12,5 punktów i 6,3 zbiórki. W meczu przeciwko Avellino rzucił 14 pkt i zebrał 6 piłek.

Charlon Kloof (28 lat, 185 cm) to rozgrywający reprezentacji Holandii, z którą niedługo zmierzy się polska reprezentacja. Średnio zdobywa 7,7 pkt., a np. w meczu z Niżnym Nowogrodem asystował 9 razy.

Kolejnym zawodnikiem wartym uwagi jest Argentyńczyk Marcos Delia (26 lat, 211 cm) grający na pozycji centra i silnego skrzydłowego. Jest trzykrotnym medalistą AmeriCup. W Murcii gra od sezonu 16/17. W trzech meczach zanotował łącznie 24 punkty i 15 zbiórek. Pod koszem zwykle straszy rywali środkowy Kevin Tumba, ale także on ma nie zagrać przeciwko Anwilowi.

Hiszpan Alex Urtasun (34 lata, 193 cm) – bardzo skrzydłowy, który grał już w 12 klubach w Hiszpanii. Od tego sezonu gra w Murcii. Dostaje średnio 19 minut i rzuca 8,5 pkt, natomiast zbiera 3,8 piłek.

Ostatnie spotkanie Anwilu w LM zakończyło się kapitalnie – udało się ograć na wyjeździe niemiecki Ludwigsburg, dzięki czemu zespół Igora Milicicia ma dobry bilans 2-2. Murcia (4-0) będzie faworytem we Włocławku, ale polski zespół z pewnością nie podda się bez walki.

Anwil Włocławek vs, UCAM Murcia już we wtorek o godzinie 18:00. Transmisja w Eleven Sports 1.

Krzysztof Sycz, @PulsBasketu

