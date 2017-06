Anwil potwierdza – zostaje z Igorem Miliciciem

Klub z Włocławka poinformował oficjalnie, że trenerem zespołu z Kujaw pozostanie Igor Milicić. Chorwat dostanie szansę jeszcze na jeden sezon.

O tym pomyślę mówiło się przynajmniej od kilku tygodni. Komentując taki wybór klubu z Włocławka, napisaliśmy w ubiegłym tygodniu, że jest to bardzo odważna decyzja Anwilu, niosąca za sobą spore ryzyko. Klub postanowił pozostać lojalny wobec trenera, który odnosił sukcesy w sezonie zasadniczym i notował porażki w playoff.

– W sezonie 2016/2017 Rottweilery przez wiele miesięcy były w czołówce ligi, sezon zasadniczy zakończyły na fotelu lidera, ale w play-off niespodziewanie przegrały z Energą Czarnymi Słupsk. Mimo tej porażki, praca trenera Milicicia została oceniona pozytywnie przez sponsora strategicznego, a także właścicieli klubu – czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.

