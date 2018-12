Anwil rozbija Dąbrowę – doskonały Chase Simon

Mistrzowie Polski w wysokiej formie. MKS ostatnio grał naprawdę dobrze, ale z Anwilem nie miał żadnych szans. Włocławianie wygrali 101:81, a Chase Simon zdobył 26 punktów

Kibice z Włocławka mieli trochę obaw przed tym meczem, a Anwil zaczął mecz o kilku prostych strat, ale szybko wszystko wróciło do względnej normy. Szymon Szewczyk, który zaczął spotkanie w wyjściowej piątce, zdobył 8 punktów (2 celne trójki), reszta zespołu ładnie dzieliła się piłką i goście zaczęli od prowadzenia 15:9.

Pomysłem w obronie włocławian od początku było odcinanie od gry w ataku Treya Davisa, przez konsekwentne podwojenia. Nieco sfrustrowany Amerykanin do przerwy miał na koncie aż 5 strat. Gra MKS-u uległa poprawie, gdy na boisku pojawił się Bartłomiej Wołoszyn, który błyskawicznie wspomógł Bena Richardsona w zdobywaniu punktów. Na początku 2. kwarty to Dąbrowa prowadziła 29:25.

Anwil wtedy potroił wręcz zaangażowanie w obronie, głównie strefowej, zatrzymując gospodarzy niemal w miejsce. Goście zaliczyli serię aż 21:4 i wyszli na prowadzenie 46:33, zaliczając niespotykanie dużo kontrataków na pusty kosz.

Po I połowie Anwil prowadził 50:41, mógł więcej, ale zagapił się trochę tuż przed przerwą.

Po zmianie stron dla gospodarzy wreszcie rozrzucał się Davis, ale w ataku zniknęli gdzieś jego pozostali koledzy – Richardson i Wołoszyn teraz już chybiali swoje otwarte rzuty. W Anwilu wciąż trafiał, trzymający swój tradycyjnie dobry poziom, Chase Simon (26 pkt., 5/8 z dystansu), a do tego bardzo dobre momenty, być może najlepsze w dotychczasowym sezonie, zaliczał Igor Wadowski (9 pkt., 4 asysty).

Po 30 minutach było już bardzo pewne 76:60 dla Anwilu, a chwilę później przewaga przekroczyła 20 punktów i mecz był rozstrzygnięty. Goście pokazali nieco rozkojarzenia, kilka fajnych akcji w MKS pokazał Jakub Kobel, ale nie było już mowy o radykalnej zmianie wyniku. W sobotę spotkały się zespoły z różnych półek.

Anwil trafił doskonałe 70% rzutów z gry, do tego aż 63% trójek (14/22)! Po tej wygranej wygranej ma bilans 7-3 i trzyma się blisko ligowej czołówki. Niemal prosto z Dąbrowy jedzie do Rosji, na wtorkowy mecz Ligi Mistrzów z Niżnym Nowogrodem. MKS ma 6 wygranych i 5 porażek, jak najbardziej pozostaje w walce o playoff.

