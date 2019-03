Anwil rozbija HydroTruck – skuteczny Ivan Almeida

W pełni skoncentrowani włocławianie kontrolowali przebieg spotkania z niżej notowanym HydroTruckiem Radom i wygrali pewnie 97:73. Najskuteczniejszym graczem Anwilu był Ivan Almeida, który zdobył 19 punktów.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Igor Milicić zdecydował się tym razem na pierwszą piątkę z Jarosławem Zyskowskim i parą Walerij Lichodiej – Josip Sobin. Zmiana w wyjściowym ustawieniu poskutkowała, włocławianie byli bardzo zmotywowani i grali skutecznie na tyle, by prowadził po pierwszej kwarcie 24:18.

Również w ekipie z Radomia doszło do zmiany w piątce. Jako środkowy pojawił się w niej Jarvis Williams, choć wygląda na kilka kilo mniej w porównaniu do jego ostatniej wizyty w Polsce.

Druga kwarta nie rozpoczęła się dla Anwilu dobrze, ale nie z uwagi na wynik, ale na kontuzję Aleksandra Czyża, który zszedł z parkietu utykając. Polski podkoszowy miał kłopoty właśnie z kostką jeszcze kilka tygodni temu.

Trzy trójki trafił Jarosław Zyskowski (12 punktów w pierwszej połowie), a pod nieobecność Kamila Łączyńskiego na parkiecie Ivan Almeida w wielu akcjach był odpowiedzialny za piłkę i kreowanie. Kabowerdeńczyk zdobywał punkty bliżej kosza, a nawet jedną z akcji zakończył wsadem. Do przerwy było 53:36, a Almeida miał już 17 punktów.









Trzecia kwarta rozpoczęła się od bardzo dobrego momentu Williamsa, który swoja aktywnością przysparzał kłopoty Szymonowi Szewczykowi. HydroTruck zmniejszył straty do 8 punktów, ale Anwil po czasie wziętym przez Igora Milicicia szybko odzyskał dwucyfrowe prowadzenie. Po trzech kwartach było 73:54.

Anwil w czwartej kwarcie kontrolował przebieg tego spotkania i utrzymywał wysoką przewagę. Ostatecznie włocławianie wygrali 97:73.

W grze Anwilu widać było o wiele większą koncentrację i walkę o każdą piłkę i o każdą zbiórkę. Wpadka w meczu z AZSem przyniosła pożądany efekt w postaci pobudzenie włocławskich koszykarzy. Odrodził się Josip Sobin (16 punktów), a lepiej niż ostatnio zagrał Kamil Łączyński (11 punktów).

Po stronie zespołu z Radomia odnotować warto dobry występ Jarvisa Williamsa (13 punktów), który jednak nie wygląda na gracza, który może sobie poradzić w rywalizacji z dużymi i ciężkimi środkowymi.

Anwil w następnej kolejce zagra u siebie z Legią Warszawa, a HydroTruck z AZSem Koszalin.

GS

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>