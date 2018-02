Anwil rządzi w obronie, Asseco i Polpharma wysoko

Zespół z Włocławka zdecydowanie odstaje od reszty ligowej stawki, jeśli chodzi o efektywność defensywną. Najgorzej broniącą drużyną PLK jest obecnie GTK Gliwice.

Na pierwszym miejscu nie ma zaskoczenia, choć niespodzianką jest może różnicą, z jaką Anwil pod względem efektywności gry w obronie (DRtg) wyprzedza resztę zespołów.

Stelmet jest dopiero na trzecim miejscu, wyprzedzany jeszcze przez Stal Ostrów.

Pod względem defensywy, wyżej od swoich lokat w tabeli są Asseco Gdynia i Polpharma Starogard Gdański. TBV Start jest na bardzo dobrym, szóstym miejscu, co w sporej mierze wyjaśnia przyczyny ostatnich dobrych wyników tego zespołu.

Negatywne zaskoczenia? Dopiero siódma pozycja obrony Polskiego Cukru Toruń oraz dziewiąte miejsce Rosy Radom, która jeszcze w zeszłym sezonie była najlepszym zespołem PLK pod tym względem!

Rozczarowaniem jest też dopiero 11. pozycja Kinga. Zespół ze Szczecina broni gorzej niż bronili Czarni, dopóki występowali w lidze (mieli wskaźnik 112.6).

1. Anwil – 96.4

2. Stal – 102.6

3. Stelmet – 103.7

4. Asseco – 106.2

5. Polpharma – 107.0

6. Start – 108.1

7. Polski Cukier – 109.7

8. MKS Dąbrowa – 110.4

9. Rosa – 111.4

10. Trefl -111.8

11. King – 114.0

12. Turów – 114.2

13. AZS Koszalin – 115.2

14. Miasto Szkła – 115.6

15. Legia – 116.0

16. GTK Gliwice – 116.1

