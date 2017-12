Anwil silniejszy od Kinga i własnych słabości

Ekipa z Włocławka dzielnie pokonała problemy żołądkowe oraz rywala ze Szczecina. Wygrana 85:70 raczej nie była zagrożona.

Można było mieć obawy, że z racji epidemii w zespole, siła Anwilu będzie słabła z każdą kwartą. Tymczasem było odwrotnie – zespół Igora Milicia stopniowo się rozkręcał i w ostatniej części (wygranej 24:12) był już zdecydowanie lepszy.

King długo trzymał się blisko. Znów dobrze grał Carlos Medlock, który zdobył 22 punkty (9-12 z gry) i miał 5 asyst. Najlepszy mecz w sezonie rozgrywał Mateusz Bartosz (18 punktów, 6 zbiórek), ale zdecydowanie nie był to dzień (tylko 2-10 z gry) Pawła Kikowskiego.

Anwil wygrał też mecz zespołowością, solidny wkład w wynik miało 9 graczy. Oszczędzany, grający tylko 18 minut Ivan Almeida zdobył 15 punktów. Bardzo przydało się drużynie, że w czwartej kwarcie we „własnej” hali odnalazł się Michał Nowakowski i w idealnym momencie trafił dwukrotnie z dystansu.

Ewentualne skutki choroby widać było co najwyżej po Josipie Sobinie, który zadziwiająco często, jak na jego standardy mylił się pod samym koszem.

Anwil ma po tej wygranej bilans 11-2 i (razem z MKS Dąbrowa) lideruje w tabeli PLK. King skończył serię wygranych i w tym meczu wyglądał raczej, jak drużyna mająca bić się o awans do playoff i niż o coś więcej.

