Anwil – spokojnie, to tylko awaria

Włocławianie pozostają faworytem serii z Czarnymi, ale by wygrywać kolejne mecze, muszą zatrzymać Chavaughna Lewisa, usprawnić grę wysokich i obudzić Nemanję Jaramaza. No i nie mogą grać tak miękko, jak w czwartek.

Po porażce 72:82 nie było we Włocławku paniki, ale zdenerwowanie i spore niezadowolenie były wyczuwalne. Po konferencji prasowej Igor Milicić stanął w rogu Hali Mistrzów z przedstawicielami władz klubu i przez minut rozmawiał o tym, co się stało na boisku.

A wnioski są proste – Anwil był do tego meczu dużo gorzej przygotowani niż Czarni. Zarówno pod względem taktycznym, jak i mentalnym. Ale play-off to akcja i reakcja, więc włocławianie powinni już doskonale wiedzieć, co zrobili nie tak w czwartek. Co muszą poprawić?

1. Ograniczyć Chavaughna Lewisa

Rozgrywający Czarnych zdobył w meczu nr 1 21 punktów i miał 5 asyst. Najczęściej mijał rywali i wchodził w trumnę – trafił w niej 5 z 9 rzutów, a w sumie wymusił też 10 fauli, po których wykorzystał 8 z 11 wolnych. Milicić po meczu mówił, że Anwil przez cztery dni przygotowywał się na treningach do tego, by Lewis nie wchodził w pole trzech sekund. No to albo się źle przygotował, albo wykonanie było do bani.

2. Usprawnić Sobina i Leończyka

Poza dwoma pierwszymi akcjami Chorwata, żal było patrzeć na wysokich Anwilu. Rozlaźli, niezdecydowani, co rusz obijani… Czarni wcale nie podwajali ich w każdej akcji, ale jednak regularnie, szczególnie bliżej linii końcowej, zastawiali pułapki. A Sobin i Leończyk – zamiast albo zdecydowanie i szybciej grać jeden na jednego, albo oddawać piłki na obwód, dawali się osaczać i popełniali straty – Sobin miał ich 4, a Leończyk 3.

3. Obudzić Jaramaza

Przed meczem Serb odebrał dwie statuetki od Marcina Widomskiego, a potem przysnął jakby siedział na debacie o PLK – miał 3/12 z gry, nie potrafił minąć Davida Kravisha (przy całym szacunku dla dobrej obrony Amerykanina), miał fatalne -28 podczas 28 minut na boisku. 7 punktów i brak celnej trójki? To był żart, a nie występ w play-off.

4. Grać jak w play-off!

Pełna i głośna Hala Mistrzów, rywale grający ledwie siódemką graczy rywal, a Anwil wychodzi na boisko jak na Kasztelan Cup. Daje się zdominować na deskach, nie bije się, nie walczy, nie gryzie. Taktyczne przygotowanie do meczu jest ważne, ale jak nie idzie, to i chęciami można nadrobić braki. Szczególnie, gdy ma się przeciw sobie takich walczaków jak Kravish, który grał lepiej niż wszyscy podkoszowi Anwilu razem wzięci.

– Nie wyszliśmy z determinacją taką, jaką chcemy wychodzić w każdym meczu, zawodnicy byli może za bardzo skupieni na taktyce, na detalach. Ale takiego meczu nie powtórzymy, na sobotę wrócimy z innym nastawieniem, przede wszystkim mentalnym – powiedział po meczu Milicić.

Niektórzy we Włocławku szukali nawet pozytywów niepożądanej sytuacji – mówili, że lepiej przegrać w pierwszym meczu i szybko zmienić nastawienie na kolejne tygodnie niż usypiać się kolejnymi zwycięstwami i być ciągle źle przygotowanym do najważniejszej części sezonu.

Ale spokojnie, Anwil wciąż w tej serii jest faworytem, porażka w meczu nr 1 to na razie tylko awaria, a nie katastrofa. Czarni przejęli przewagę boiska, ale w Gryfii przegrali w tym sezonie aż pięć razy, to nie jest hala nie do zdobycia. Tym bardziej, że słupszczanie mają jednak wąski skład i ciężko będzie im utrzymać tak intensywną grę, jak w meczu nr 1.

