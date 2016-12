Rozgrywający Anwilu zdominowali rywali z Ostrowa Wielkopolskiego – Anwil pewnie ograł Stal 80:65 pokazując, że gościom do czołówki jeszcze jednak trochę brakuje.

Od początku był to całkiem niezły mecz. Anwil zaczął bardzo dobrze w ataku, ale Stal nie oddała pola i cały czas trzymała się blisko. Bohaterem początkowych minut był Toney McCray, który zdobył pierwsze 7 punktów dla gospodarzy. Potem gdzieś na długo zniknął, jednak Amerykanin wyraźnie znalazł w grudniu dobrą formę.

Strzelcy w tym meczu trafiali dubeltowo. Najpierw dwie trójki z rzędu trafił Michał Chyliński, potem Łukasz Majewski (zadziwiająco odpuszczany przez gospodarzy), a potem jeszcze Kamil Łączyński. Anwil uzyskiwał przewagę, gdy na boisku w Stali nie było pod koszem Shawna Kinga.

W Anwilu tuż przed przerwą zadebiutował James Washington III, jednak nie można oceniać go za ten występ – przez swoje 1.48 min. na boisku wyglądał właśnie tak, jak wyobrażacie sobie, że mógł wyglądać nowy gracz prosto z samolotu. Zbyt wiele nie mógł wnieść.

Do przerwy Anwil prowadził 42:35. Przewaga błyskawicznie stopniała, gdy istne wejście smoka po przerwie zaliczył Szymon Szewczyk. Ostrowski weteran w kilka minut zdobył 9 oczek i w pojedynkę doprowadził do remisu. Stal znów straciła jednak impet, gdy na boisku pojawili się zmiennicy – największe problemy miała wówczas, gdy grę prowadzić musiał Tomasz Ochońko (3 straty).

Po kilku dobrych minutach wyraźnie lepszego na pozycji rozgrywającego Nemanji Jaramaza, przed ostatnią kwartą było już 63:53 dla gospodarzy. I Anwil nie stracił już kontroli do samego końca. W Stali przestał trafiać Szewczyk, zabrakło innych liderów. Gdy kolejną trójkę trafił bardzo dobry w środę McCray, było po meczu.

W Anwilu kolejny bardzo dobry mecz zagrał Kamil Łączyński, znów trafiający z dystansu w najważniejszych momentach (4/5 z dystansu) i pewny na rozegraniu. Przed świętami, po tym gdy urodził mu się syn i zagrał świetne spotkanie przeciwko Polpharmie daliśmy żartobliwy tytuł „Łączka ojcem zwycięstwa”. Wygląda na to, że w środę sztuka ta udała mu się po raz trzeci.

Swoje zrobił też Josip Sobin, jak zwykle mało efektowny, ale bardzo pożyteczny. Stal, która wygrała wcześniej pięć meczów z rzędu z niżej notowanymi zespołami generalnie jednak odstawała od rywala z czołówki.

TS

