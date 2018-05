Anwil vs. Stelmet – faworyt z Włocławka

Można się wdzięczyć i nawzajem przekomarzać, ale fakty są takie, że więcej argumentów do wygrania tego półfinału ma Anwil Włocławek. Zarówno jeśli chodzi o dotychczasowy przebieg sezonu, jak i obecną sytuację kadrową.

Pojedynek mistrza Polski z najlepszą drużyną sezonu regularnego – trudno o lepszą rekomendację, nawet jeśli w ostatnich miesiącach obu drużynom sporo brakowało do optymalnej formy. Obie mają liczne atuty, obie mogą ten półfinał wygrać i nie będzie zaskoczenia. Naszym zdaniem, nieznacznym faworytem jest jednak Anwil. Oto powody:

1. Dominacja fizyczna

Nie tylko dlatego, że do Anwilu doszedł Quinton Hosley. W zasadzie na każdej pozycji (może poza zestawami jedynek, gdzie jest z grubsza remis) zespół z Włocławka prezentuje się bardziej atletycznie i w twardej, playoffowej walce może mieć to kluczowe znaczenie.

Stelmet dobry koszykarsko, ale bardziej uziemiony, miał problemy grając z zespołami, które są „fit”, nawet tymi spoza czołówki – przegrywał m.in. z Asseco, ledwo uratował się z Kingiem. Zielonogórzanie nie mają graczy tego typu jak jak Almeida, Hosley, Airington, no może poza momentami Florencem, a brak Jarosława Mokrosa jeszcze tę różnicę pogłębi.

2. Stelmet w kłopotach

Najlepsza obrona w lidze to jedno, nawet jeśli pod koniec sezonu można było odnieść wrażenie, że reszta zespołów trochę nauczyła się już grać przeciwko schematom defensywnym Igora Milicicia. Po kontuzjach dwóch ważnych graczy z polskimi paszportami (Kelati, Mokros) Stelmet będzie musiał grać zmienioną rotacją, dopasowaną do przepisów – jego atak będzie zakłócony.

W grze mistrzów Polski w meczach z Rosą nie nastąpił także przełom, którego oczekiwała część kibiców i „Stelmet na playoffy” się dotąd nie pojawił. Obrona nadal pozostawiała wiele do życzenia, w serii z wyraźnie słabszym ofensywnie rywalem niż Anwil.









3. Głód sukcesu / przewaga psychologiczna

Ulga po łatwym przebrnięciu pierwszej rundy; przewaga własnego parkietu i lepsza atmosfera w hali; wiara w różnicę, którą zrobi Quinton Hosley; powrót Szymona Szewczyka. Z Anwilu trochę zeszło powietrze, a przedstawiciele Stelmetu ostatnio coraz częściej zadziwiali (już nie tylko żartobliwymi) stwierdzeniami, że wcale nie muszą wygrać mistrzostwa i że faworytem są rywale. Drużyna z Włocławka bardzo chce, drużyna z Zielonej Góry jest w pracy. Jeśli jeszcze na dodatek Anwil zacznie półfinał od zwycięstwa, to wtedy już pójdzie.

Stelmet wciąż ma też swoje niepodważalne atuty – choćby lepszy zestaw podkoszowy z Dragiceviciem i Savoviciem, przewagę doświadczenia i świetnych strzelców z dystansu. Pamiętamy też oczywiście, że to mistrzowie wygrali 3 z 4 pojedynków tych zespołów w bieżącym sezonie. To powinna być bardzo ciekawa, wyrównana seria.

Typ PolskiKosz.pl: Anwil wygra 3:2

mecz 1 (Włocławek) – 11 maja (piątek), godz. 17.30 – transmisja w Polsacie Sport

mecz 2 (Włocławek) – 13 maja (niedziela), godz. 12.30 – transmisja w Polsacie Sport

mecz 3 (Zielona Góra) – 16 maja (środa), godz. 17.30 – transmisja w Polsacie Sport

ew. mecz 4 (Zielona Góra) – 18 maja (piątek), godz. 17.30 – transmisja w Polsacie Sport

ew. mecz 5 (Włocławek) – 21 maja (poniedziałek), godz. 17.30 – transmisja w Polsacie Sport Extra

Bilans w sezonie zasadniczym: 2-0 dla Stelmetu Enei (94:83 w Zielonej Górze, 70:57 we Włocławku)

