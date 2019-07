Anwil w Lidze Mistrzów – znamy terminarz!

Na początek wizyta w Niemczech, w listopadzie Jerozolima, a w lutym Ateny. Mistrz Polski Anwil Włocławek poznał terminarz rozgrywek grupowych w Basketball Champions League.

Rozgrywki grupowe Anwil rozpocznie w połowie października od wizyty w Niemczech i meczu z Rasta Vechta. W grupie składającej się z 8 zespołów (awansują 4 najlepsze) będzie rywalizować do początku lutego i meczu z AEK Ateny na wyjeździe.

Terminarz BCL:

15-16.10 Rasta Vechta – Anwil Włocławek

22/23.10 Kwalifikant – Anwil Włocławek

29/30.10 Anwil Włocławek – Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez

5/6.11 Hapoel Jerozlima – Anwil Włocławek

12/13.11 Anwil Włocławek – Kwalifikant

19/20.11 Bandirma – Anwil Włocławek

3/4.12 Anwil Włocławek – AEK Ateny

10/11.12 Anwil Włocławek – Rasta Vechta

17/18.12 Anwil Włocławek – Kwalifikant

7/8.01 Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez – Anwil Włocławek

14/15.01 Anwil Włocławek – Hapoel Jerozolima

21/22.01 Kwalifikant – Anwil Włocławek

28/29.01 Anwil Włocławek – Bandirma

4/5.02 AEK Ateny – Anwil Włocławek