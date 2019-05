Anwil w półfinale – Stal wyeliminowana!

Stal rozgrywała najlepszy mecz w tym sezonie, ale było to za mało na Anwil, który trafił aż 19 razy za 3 punkty i ostatecznie wygrał 105:98. Włocławianie wygrali serię 3:0 i meldują się w półfinale!

Mecz zaczął się od bardzo mocnego uderzenia. Ostrowianie z łatwością zdobywali punkty, ale show skradł Ivan Almeida, który trafił 3 trójki z rzędu, a po chwili dołożył jeszcze jedną.

Aktywny od początku był Mateusz Kostrzewski, do którego piłki zgrywali ustawieni tyłem do kosza wysocy Stalówki. Na trafienia Almeidy odpowiedział także Casper Ware, dzięki czemu znów mogliśmy oglądać pojedynek gwiazd.

Anwil nie radził sobie w obronie ze ścięciami do kosza zdecydowanie mniej pasywnych koszykarzy Stali niż w pierwszych dwóch meczach. Po stronie gości do punktowania aktywnie się włączył Michał Ignerski, który do przerwy miał już 12 punktów.

W tym meczu rezerwowi Stali stanęli na wysokości zadania i dotrzymali kroku swoim vis a vis. Po powrocie na parkiet cały czas szukał gry Mateusz Kostrzewski, który po dwóch kwartach miał już 13 punktów.

Ware mocno atakował obrońców Anwilu, mijał i wymuszał faule, potem także trafiał z dystansu. Amerykanin w pierwszej połowie zdobył aż 16 punktów i rozdał 7 asyst. Po znakomitej pierwszej połowie prowadziła Stal, 57:53.









Stal rozpoczęła drugą połowę od dwóch trójek – Ware’a i Ivana Marasa. Zaraz jednak przypomniał o sobie Chase Simon dwiema szybkimi trójkami. Na 5 minut przed końcem 3 kwarty czwarte przewinienie złapał Ivan Almeida, co mocno osłabiło włocławian.

Anwil był w swoim ataku konsekwentny, co przy momentami zbyt dużym entuzjazmie w ataku ostrowian, pozwoliło im wyjść na prowadzenie. Włocławianie odeszli od swojej obrony match up, dzięki której Stal generowała kolejne pozycje i zmienili ją na każdy swego.

Stal jednak zaczęła się wzorowo dzielić piłką (dobre wejście Mike’a Scotta) i wróciła na chwilę na prowadzenie, ale Michał Michalak trójką w ostatniej sekundzie trzeciej kwarty przywrócił włocławianom przewagę 77:75.

Mecz w czwartej kwarcie nie zwolnił, a zespoły nadal wymieniały się potężnymi ciosami. Uruchomił się z dystansu Michał Michalak, który wyprowadził Anwil na 9-punktowe prowadzenie.

Włocławianie powoli przejmowali kontrole nad tym spotkanie, a konkretnie Michał Michalak, który wszedł w buty Ivana Almeidy i w kolejnych akcjach grał 1 na 1 przodem do kosza, albo atakował kosz po jednej zasłonie. Obwodowy Anwilu zakończył mecz z 15 oczkami na koncie.

Stal zaczęła grać bardzo nerwowo i popełniła dwie straty, po których Anwil wyszedł na 14-puntkowe prowadzenie po kontrze, którą kończył Szymon Szewczyk.

Ostrowianie ambitnie walczyli, jednak Anwil po raz kolejny pokazał, ile znaczy doświadczenie, spokój i wyrachowanie. Trójkę, która zamordowała Stal trafił Kamil Łączyński, który tego dnia rozdał 10 asyst.

Anwil ostatecznie wygrał 105:98, trafiając przy tym aż 19 razy za 3 punkty. Włocławianie odprawiają Stal 3:0 i zagrają w półfinale.

GS

