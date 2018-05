Anwil w strefie medalowej! Trzy pewniaki z Turowem

Tak powinien rozstrzygać serie playoff zespół rozstawiony z pierwszego miejsca. Anwil Włocławek wyraźnie pokonał PGE Turów w Zgorzelcu 93:72 i wygrał serię ćwierćfinałową 3:0. Kamil Łączyński zanotował 5/6 z dystansu.

Demony z zeszłego sezonu odpędzono bezpowrotnie. Po dwóch pewnych wygranych we Włocławku, Anwil wyraźnie wygrał także trzecie spotkanie serii – w Zgorzelcu, kontrolując przebieg wydarzeń już od pierwszej kwarty. PGE Turów nie potrafił sobie poradzić z bardzo dobrą obroną zespołu Igora Milicicia.

Anwil wygrał dwie pierwsze kwarty kwarty, do przerwy prowadził 42:29, potem odskoczył nawet na 20, ale nawet nie o konkretną różnicę punktową tu chodziło. Goście byli zespołem wyraźnie lepszym, lepiej poukładanym, mocniej broniącym, mającym lepszych indywidualnie graczy. Na nic ambicja gospodarzy czy kilka niezłych pomysłów taktycznych – na niespodziankę w tej serii nie było miejsca.

Liderem w ataku gości tym razem był Kamil Łączyński, rewelacyjnie w tej serii trafiający z dystansu. Przed tym meczem kapitan Anwilu miał 4/4 za 3 punkty, a we wtorek zaliczył świetne 5/6! Do 20 punktów dodał 7 asyst, 4 przechwyty i 5 strat. Rywali w podkoszowych pojedynkach łatwo ogrywał też Paweł Leończyk, który zanotował 7/8 z gry.

Na pożegnanie sezonu Turowa dobrze zagrał Robert Skibniewski, autor 15 punktów i 4 asyst. Gdy mecz był już rozstrzygnięty, szereg udanych akcji zaliczyli Cameron Ayers czy Roderick Camphor. Przy aż 23 stratach zespołu trudno było walczyć o zwycięstwo.

Anwil wygrał serię 3:0 i awansował do najlepszej czwórki. W półfinale spotka się z wygranym pary Stelmet – Rosa (obecny wynik 2:1)

