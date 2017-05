Anwil walczy do końca – piekło w Słupsku zamarzło

Trójka Kamila Łączyńskiego na 29 sekund przed końcem uciszyła Gryfię i przesądziła o wygranej włocławian w hali Czarnych. Po 71:68 w ćwierćfinale jest 2-1 dla Anwilu.

Ale to było spotkanie! Wielkie emocje do ostatnich sekund, popisy liderów obu zespołów, wynik zmieniający się co chwilę. W czwartej kwarcie przez większość czasu prowadzili Czarni, ale ostatnie sekundy należały do gości.

Jeszcze minutę przed końcem gospodarze prowadzili 68:66, ale ich akcje z Davidem Kravishem nie przynosiły już efektu – Amerykanin znów grał znakomicie (15 punktów, 14 zbiórek), ale w ważnym momencie spudłował, a potem podanie Chavaughna Lewisa (14 punktów, 10 asyst) do niego nie dotarło.

Anwil po drugiej stronie swoją szansę wykorzystał – pół minuty przed końcem obrona słupszczan zamarzła tak, jakby koszykarze Czarnych usłyszeli jakiś gwizdek. Tego jednak nie było, a był Kamil Łączyński, który miał piłkę w narożniku. Przymierzył, rzucił, trafił. 69:68 dla gości.

Czarni już się nie podnieśli, w indywidualnej akcji na raty pudłował Lewis, a po celnych wolnych Nemanji Jaramaza trójka Grega Surmacza była zbyt lekka.

2-1 dla Anwilu, co to był za mecz.

Atmosfera w Gryfii tradycyjnie była znakomita i Czarni szybko dali jej się ponieść – zdobywali punkty, bo grali zdecydowanie i szybko w kierunku kosza, ale też trafiali z dystansu. Po trójce Lewisa z rogu było 14:6.

I wtedy zaczął się mecz zrywów, zmian tempa i wyniku – także po przerwach dla szkoleniowców. Czas dla Igora Milicicia na tyle odmienił grę Anwilu, przede wszystkim obronę, że goście kilka następnych minut wygrali 14:3 i wyszli na prowadzenie.

Czarni odpowiedzieli momentem doskonałej gry duetu Lewis – Kravish: dwie kolejne trzypunktowe akcje tych graczy dały gospodarzom prowadzenie 29:21, ale wtedy Anwil znów poprawił obronę, czyli zacieśnił pole trzech sekund, nie pozwalał na wejścia, pozostawił Czarnym wolną rękę w rzutach z dystansu. Ci pudłowali, a Łączyński z Josipem Sobinem oraz Pawłem Leończykiem szybko odrobili straty.

Do przerwy było 35:35, a trzecią kwartę świetnie zaczął Jaramaz, a po akcji Sobina Anwil prowadził 43:37. Ale wtedy uderzyli Czarni! Dwie trójki Marcusa Ginyarda, kolejna Surmacza, a potem znów punkty niesamowitego Kravisha – Gryfia znów odleciała.

Ale ostatecznie piekło w Słupsku zamarzło.

