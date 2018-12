Anwil walczy w Rosji – ten mecz może być przełomem!

Już dziś o godz. 17.00 w Niżnym Nowogrodzie mistrzowie Polski zagrają rewanż z silnym rosyjskim rywalem. Ewentualna wygrana ogromnie przybliżyłaby awans do dalszej fazy Ligi Mistrzów.

Pierwszy mecz tych zespołów nie jest z pewnością wspominany dobrze przez polskich kibiców. Trener Zoran Lukić doskonale przygotował zespół do tego spotkania i od początku Rosjanie prezentowali bardzo agresywną obronę, a przede wszystkim uniemożliwiali włocławianom rzucanie za trzy punkty. Jednocześnie sami byli bardzo skuteczni w tym elemencie (12/22).

Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 93:82 dla Niżnego Nowogrodu. Najskuteczniejszym graczem Anwilu był także Rosjanin – Walerij Lichodiej z 28 punktami. Nasza relacja TUTAJ >>

Liderem wtorkowego rywala Anwilu jest amerykański rozgrywający Kendrick Perry (25 lat, 183 cm), który bardzo mądrze kieruje grą zespołu. Swoje możliwości pokazał nie tylko we Włocławku – np. przeciwko Avellino zanotował aż 25 punktów, 6 asyst i 7 zbiórek, popełniając przy tym tylko 2 straty.

W ostatnich meczach formą imponuje także strzelec Iwan Striebkow. On w rewanżu z Avellino zdobył aż 29 punktów w 29 minut, trafiając 5/10 z dystansu. Niżny mecz we Włoszech wygrał z zaskakującą łatwością.

Polscy kibice spoglądać będą oczywiście też na dwóch graczy, których świetnie znają z występów w PLK – Vlado Dragicevicia i Chrisa Czerapowicza. Po drugiej stronie mecz będzie miał szczególny charakter dla Aarona Broussarda, który obecny sezon zaczynał właśnie w tej rosyjskiej drużynie.

Nowogród jest w formie, kilka dni sprawił niemal sensację – w lidze VTB pokonał euroligowe Chimki 93:80

Anwil Włocławek też obecnie znajduje się obecnie na fali i wygrał 6 spotkań z rzędu (PLK + LM). W ostatnim meczu przeciwko MKS Dąbrowa Górnicza, świetna gra w obronie, wyłączenie z gry liderów MKS-u oraz nadzwyczajna skuteczność w ataku dały wynik 101:81 dla mistrzów Polski. Relacja TUTAJ >>

Rewanżowe spotkanie Anwilu z Niżnym Nowogrodem w najbliższy wtorek o 17:00 na Eleven Sports 1. Oba zespoły mają identyczny bilans 4-4. Kto zgarnie piąte zwycięstwo?

Krzysztof Sycz, @KrzychuSycz

