Już w środę (godz. 18) kolejny pojedynek mistrzów Polski w koszykarskiej Lidze Mistrzów. Rywalem Anwilu we Włocławku będzie rosyjski Niżny Nowogród, w którym gra m.in. świetnie znany polskim kibicom Vladimir Dragicević.

Klub z miasta nad Wołgą (400 km. na wschód od Moskwy) ma w swoim dorobku zwycięstwo w rosyjskiej Superlidze, wicemistrzostwo ligi VTB oraz dwukrotny udział w finale Pucharu Rosji (2011, 2018). Europejskie puchary też nie są mu obce. Rosjanie występowali we wszelkich możliwych rozgrywkach EuroChallange, EuroCup, Euroligi, Ligi Mistrzów i w ostatnim sezonie FIBA Europe Cup. Nie mieli jednak spektakularnych sukcesów – raz dotarli do półfinału EuroCupu oraz ćwierćfinału Euroligi.

W ubiegłym sezonie ligi VTB, wygrali 10/24 spotkań fazy zasadniczej, zajmując 7. miejsce. W play-off trafili na mocniejszą od siebie ekipę UNICS Kazań, która wygrała z nimi 3:1.

W rozgrywkach obecnego sezonu VTB, Niżny Nowogród zagrał 2 spotkania: przeciwko drużynie BC Kalev/Cramo Tallin oraz CSKA Moskwa. Oba mecze przegrali. W pierwszym, mimo niezłej gry, zwycięstwo Rosjanom odebrał – znany wszystkim – Ivan Almeida, który zaliczył koncertowy debiut w VTB, zdobywając 36 punktów! Spotkanie zakończyło się wynikiem 82:68 dla drużyny z Estonii.

W drugim meczu, rywal z Moskwy, naszpikowany euroligowymi gwiazdami, wygrał spotkanie 84:78, choć były momenty, gdy Niżny Nowogród odrabiał straty i doganiał CSKA na odległość 4-5 punktów.

W Lidze Mistrzów na inaugurację przyszło im się zmierzyć w pierwszym meczu z włoskim Sidigasem Avellino. Mecz był bardzo wyrównany i zacięty. Doszło nawet do dogrywki, po której zwyciężyła drużyna z Włoch 100:93. Pełne statystyki są TUTAJ >>

Pierwszym ze znajomych z PLK w rosyjskiej drużynie oczywiście jest Vladimir Dragicević (32 lata, 206 cm), który ostatnie dwa sezony spędził w Zielonej Górze. Zdobywał tam 17,2 punktów oraz 6,8 zbiórki na mecz, w polskiej lidze był dominującą koszykarsko, ale i dość kontrowersyjną postacią. Aktualnie w Lidze Mistrzów w notuje średnio zaledwie 7,6 pkt i 4 zb. Lepiej prezentuje się w VTB – 14,5 pkt i 6 zb.

Aarona Broussarda (28 lat, 195 cm) także powinien kojarzyć kibic PLK. W ubiegłorocznych rozgrywkach występował w MKS Dąbrowa Górnicza. Notował tam średnio po 14,3 pkt., 5,4 zb. i 4,6. as na mecz. Obecnie trener korzysta z jego pomocy zaledwie po kilkanaście minut w meczach. W VTB zagrał w jednym spotkaniu, notując 5 pkt., 2 zb. i 4 asysty.

Liderem drużyny jest Kendrick Perry (25 lat, 183 cm). Obwodowy Amerykanin w LM rzucał średnio 15, 9 pkt, zbierał 5,1 piłek i rozdawał 6,3 asysty. W meczu przeciwko Sidigasowi Avellino zdobył 25 punktów.

Ważnym zawodnikiem jest także Maksim Grigoriew (28 lat, 196 cm), rosyjski rzucający, który w tym sezonie zdobywa śrenio po 12.3 punktu na mecz. Pod koszami, obok Dragicevicia, walczy zawodnik o znajomo brzmiącym nazwisku – Odom. Nie chodzi oczywiście o Lamara, lecz o Rodericka Odoma (27 lat, 206 cm). W tym sezonie europejskich rozgrywek notuje 10,4 pkt. oraz 5,6 zbiórki na mecz.

W meczu swoim meczu Ligi Mistrzów przeciwko BK Ventspils (relacja >>), Anwil zaprezentował się bardzo dobrze. Wygrał na Łotwie z dużym zapasem 99:78.

Drugi mecz mistrzów Polski w rozgrywkach Basketball Champions League już w środę o godzinie 18:00 w Hali Mistrzów. Transmisja w Eleven Sports 2.

Krzysztof Sycz, @PulsBasketu

