Anwil wchodzi na Brzytwę – prezes zaprasza do siebie

Klub założył oficjalne konto na słynnej w środowisku liście dyskusyjnej. Prezes Arkadiusz Lewandowski zaprasza kibiców na spotkanie. Prosi przy okazji internautów o podanie nazwisk.

NBA, Euroliga, PLK – typuj wyniki i wygrywaj >>

Brzytwa to jedno z tych miejsc w koszykarskim Internecie, które czyta wielu fanów nie tylko z Włocławka. Zresztą nie tylko fanów – listę dyskusyjną, którą kibice z Włocławka założyli w 2002 roku, czytamy i my, i działacze, i pracownicy oraz szefowie Anwilu. Mało tego – ci ostatni przejmują się tym, co tam czytają. Mocnymi opiniami, stwierdzeniami odnośnie gry zespołu i pracy klubu.

Brzytwa to po prostu jeden z elementów, który podnosi i tak już wysokie koszykarskie ciśnienie we Włocławku. Czasem wpisami na dobrym poziomie, czasem na kiepskim. Samo założenie konta przez klub jest już ciekawym wydarzeniem.

Prezes klubu Arkadiusz Lewandowski – oczywiście także czytelnik Brzytwy – spełnia wcześniejszą zapowiedź, że chce z kibicami o Anwilu i koszykówce dyskutować. Spotkanie odbędzie się 26 stycznia w Hali Mistrzów i ma mieć nieformalny charakter. „Biorąc pod uwagę specyfikę i pewną nieformalność listy, stawiamy na swobodną, luźną dyskusję o koszykówce, Anwilu Włocławek czy samej Brzytwie” – tłumaczy klub.

Dla specyfiki internetowych list dyskusyjnych pomysł z ujawnieniem internautów jest mocno nietypowy, ale sam pomysł klubu generalnie należy oceniać na plus. Czekamy teraz na przebieg i zapis dyskusji.

