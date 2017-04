Anwil wreszcie pokonał Rosę – nie pomogły czary Harrowa

Nemanja Jaramaz trafił w ważnych momentach, a Josip Sobin dominował pod obręczą. Anwil wygrał 80:74 i pozostaje w grze o 1 miejsce po rundzie zasadniczej.

Przed meczem trener Wojciech Kamiński powiedział, że Rosa woli grać pewnie niż szybko i faktycznie – od początku radomianie prezentowali dość statyczną koszykówkę. Początek należał jednak do nich, po dobrych akcjach Darnella Jacksona i Jarosława Zyskowskiego, goście prowadzili po I kwarcie 22:20.

Prowadzili, choć podejrzanie często zdarzało im się zagapić pod samym koszem i nie mieli obrońcy wystarczająco szybkiego na Jamesa Washingtona.

W drugiej części Anwil wzmocnił obronę, a grająca nadal dostojnie Rosa miała coraz większe problemy z atakiem. Udało jej się zdobyć tylko 11 oczek, a po drugiej stronie świetne wejście zaliczył Kacper Młynarski, z ważnymi zbiórkami i szybkimi 7 punktami. Pod samą obręczą klasę potwierdzał Josip Sobin (16+11) i do przerwy Anwil prowadził 38:33.

W drugiej połowie kilka olśniewających akcji pokazał Ryan Harrow – rzadko do polskiej ligi trafiają gracze tak dobrze grający z piłką, potrafiący efektownym podaniem znaleźć kolegów. Amerykanin zdobył 17 punktów i miał 5 asyst, kilka razy ośmieszył wręcz obrońców Anwilu. Świetnie grał też Michał Sokołowski, autor 18 punków i 7 zbiórek.

Rosa trafiła tylko 8 z 16 rzutów wolnych, a Anwil znów szczególnie zaimponował w końcówce. W ostatnich minutach zaliczył serię 15:4. W całym meczu drużyna Igora Milicicia zanotowała też jedynie 5 strat.

W kluczowych momentach ciężar gry na siebie (który to już raz w tym sezonie?) wziął Nemanja Jaramaz, który trafił m.in. dwie trójki z rzędu, gdy po akcjach „Sokoła” goście wyszli na prowadzenie.

W końcówce Rosa – grająca całkiem dobry mecz – popełniła kilka prostych błędów w ataku i Anwil wreszcie pokonał radomskiego rywala. Wygranie rundy zasadniczej jest na wyciągnięcie ręki.

