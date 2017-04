Anwil wygrał rundę zasadniczą – czas na play-off!

Wygrali 10 meczów z rzędu, pokonali wszystkich najsilniejszych rywali, do play-off przystąpią z pierwszego miejsca. Jak wygrają w nim każdy mecz w Hali Mistrzów – zostaną mistrzami Polski.

Wyniki dwóch ostatnich meczów Anwilu (w niedzielę w Toruniu i tydzień później u siebie z Treflem) nie mają już znaczenia – sobotnia porażka Stelmetu w Ostrowie Wlkp. oznacza, że mistrzowie Polski mogą się najwyżej zrównać się punktami z zespołem Igora Milicicia. Ale ekipa Chorwata i tak będzie wyżej – ma korzystny bilans dwumeczu ze Stelmetem.

Anwil nie zaczął tego sezonu dobrze – na początku miał bilans 3-3, ale potem, m.in. dzięki wzmocnieniom i zmianom w składzie, wygrał aż 20 z 24 spotkań. Siłą włocławian stał się atak, który rozpoczyna się od Josipa Sobina, ale wcale na nim się nie kończy – Paweł Leończyk, Nemanja Jaramaz, Kamil Łączyński, a także kolejni gracze dodają coś od siebie, Anwil niełatwo zatrzymać.

W historii klubu z Włocławka to dopiero drugi przypadek, w którym wygrał on rundę zasadniczą. Pierwszy raz miał miejsce w sezonie 1995/96, gdy Nobiles z bilansem 16-6 wyprzedził Polonię Przemyśl, Bobry Bytom i Śląsk Wrocław. W półfinale play-off włocławianie przegrali jednak 1-3 z drużyną z Wrocławia, a potem jeszcze 0-3 z Polonią w rywalizacji o brąz.

We Włocławku mówią, że teraz ma być inaczej.

ŁC

