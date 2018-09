Anwil wygrywa pierwszy sparing – Szwedzi powalczyli

W sobotę mistrzowie pokonali szwedzką ekipę Norrkoping Dolphins 87:85. Najwięcej punktów zdobył Vladimir Mihailović, nowy obwodowy z Czarnogóry.

W tych butach Stephen Curry zadziwia NBA >>

Do pełnego (na dziś) składu Anwilu zabrakło jedynie Jakuba Parzeńskiego, który trenował indywidualnie. Klub z Włocławka szuka też następcy, zwolnionego kilka dni temu Luisa Montero, który miał być jedną z gwiazd zespołu.

Według źródeł klubowych, mecz testowy służył „ocenie postępów graczy w przyswajaniu taktyki”. Wyróżnił się Vladimir Mihailović, który zanotował 19 punktów i 5 zbiórek. Nowy we Włocławku strzelec Michał Michalak miał 17 punktów, a Kamil Łączyński 8 asyst w 18 minut.

W niedzielę szwedzki klub zmierzy się z Rosą Radom. Z kolei Anwil w najbliższy piątek, 7 września zagra w Oświęcimiu (otwarcie hali) sparing z MKS Dąbrowa Górnicza.

Anwil Włocławek – Norrkoping Dolphins 87:85 (26:17, 20:18, 21:20, 20:30)

Anwil: Mihailović 19, Michalak 17, Zyskowski 13, Szewczyk 12, Sobin 8, Lichodiej 6, Łączyński 5, Kostrzewski 4, Marković 3, Komenda 0

W tych butach Stephen Curry zadziwia NBA >>