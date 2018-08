Anwil z nowym logo – druga gwiazdka Rottweilerów

Nowy sezon, nowa koncepcja wizualna klubu z Włocławka. Nowy logotyp Anwilu zyskał nowe proporcję i zmienioną typografię, pojawiła się też druga gwiazdka, symbolizująca drugie mistrzostwo Polski.

Za nową wersją logotypu mają pójść dalsze zmiany – nowe stroje, księga znaku, identyfikacja wizualna. Autorem projektu jest Kamil Doliwa z Lunatic Agency, który projektował także logotypu szeregu innych klubów koszykarskich, m.in. Polskiego Cukru Toruń, AZS Koszalin czy Czarnych Słupsk.

