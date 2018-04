Anwil z Turowem, Stelmet z Rosą – znamy pary playoff!

W najciekawszej parze ćwierćfinałów Stelmet Zielona Góra zagra z Rosą Radom, ale wszystkie pary zapowiadają się interesująco. Pierwsze mecze już w czwartek, 26 kwietnia!

Świetne buty LeBrona Jamesa – możesz w takich zagrać! >>

To co kibice lubią najbardziej! W niedzielę zakończyła się runda zasadnicza. Czołowa ósemka rozpoczyna walkę o medale w następujących parach:

Anwil Włocławek (1) – PGE Turów Zgorzelec (8)

BM Slam Stal Ostrów Wlkp. (2) – King Szczecin (7)

Polski Cukier Toruń (3) – MKS Dąbrowa Górnicza (6)

Stelmet Enea BC Zielona Góra (4) – Rosa Radom (5)

Terminarz ćwierćfinałów – gra się do 3 zwycięstw.

Pary 1-8 i 4-5

mecze 1 – 26 kwietnia (czwartek)

mecze 2 – 28 kwietnia (sobota)

mecze 3 – 1 maja (wtorek)

mecze 4 – 3 maja (czwartek)

mecze 5 – 6 maja (niedziela)

Pary 2-7 i 3-6

mecze 1 – 27 kwietnia (piątek)

mecze 2 – 29 kwietnia (niedziela)

mecze 3 – 2 maja (środa)

mecze 4 – 4 maja (piątek)

mecze 5 – 7 maja (poniedziałek)

Świetne buty LeBrona Jamesa – możesz w takich zagrać! >>