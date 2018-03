Anwil za mocny, GTK ambitne, świetny Ante Delas

Włocławianie pokazali świetne momenty, ale i zadziwiające przestoje. Anwil niewysoko, ale pewnie, pokonał GTK Gliwice 95:88. Ante Delas zdobył 21 punktów i trafił 5/6 z dystansu.

Trener Igor Milicić od początku mocno eksperymentował z ustawieniami, ale i tak gospodarze od początku w pełni zdominowali mecz. Dobre pierwsze minuty zaliczył Jakub Wojciechowski, grający spokojnie, dobrze rozrzucający piłkę. Miejsce w pierwszej piątce wyraźnie posłużyło tez Ante Delasowi, który już do przerwy miał 4/5 z dystansu.

GTK trzymało się przez kilka minut, do stanu 13:13, ale później, z każdym kolejnym posiadaniem, miało coraz więcej problemów z wysoką obroną Anwilu. Zwłaszcza, gdy na boisku pojawili się Quinton Hosley i Josip Sobin, dwaj najlepsi obrońcy gospodarzy, gliwiczanie mieli olbrzymi kłopot z dochodzeniem do pozycji rzutowych.

Po 1 połowie włocławianie prowadzili już 55:37 i trudno było spodziewać się zwrotu akcji po przerwie.

Trochę się jednak zmieniło. Goście zaczęli 3. kwartę od 11:2, złapał w ataku rytm Quinton Hooker (20 pkt., 8 asyst) i GTK zaczęło systematycznie odrabiać straty. Rozkojarzony Anwil nie trafiał już z dystansu i przed ostatnią kwartą było już tylko 69:61 dla gospodarzy.

Ambitni gliwiczanie nie poddali się do samego końca. Po akcjach Hookera i Jonathana Williamsa zdołali zbliżyć się nawet na odległość 4 oczek (82:78) na 3 minuty przed końcem spotkania. I choć w kluczowych momentach różnicę znów zrobili Sobin (pod koszem) i Hosley (w roli podającego), to goście wciąż odgryzali się trójkami. Przegrali, ale spokojnie można powiedzieć, że we Włocławku pokazali się z dobrej strony.

Kibice Anwilu wreszcie mogli zobaczyć Mario Ihringa, który pod nieobecność Kamila Łączyńskiego dostał ponad 16 minut na boisku. Zanotował 2 punkty i 0 asyst, niczym specjalnym się nie wyróżnił – pewnie przeprowadza piłkę i kontroluje atak pozycyjny, ale widać też, że ma problem z rzutem (0/4 z gry – z czystych pozycji), raczej też nie jest graczem, który rozrywa obronę minięciami.

W trakcie gry urazu doznał Ivan Almeida (czekamy na diagnozę) i to zapewne jest w tym momencie jedyne zmartwienie kibiców Anwilu, który z bilansem 22-4 pozostaje liderem PLK.

